La movilidad sostenible señala el camino hacia el nuevo modelo de ciudad

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han organizado hoy una jornada, la tercera tras las celebradas en los años 2024 y 2025, en la que se ha dado visibilidad y se han analizado la movilidad eléctrica y a los nuevos planes de transporte sostenible en las localidades de Málaga capital, Alhaurín de la Torre y Benalmádena. El evento ha tenido lugar en Ciudad Caetano en el marco de los Caetano Electric Days que se celebran desde hoy hasta el 21 de febrero. El evento ha contado con el patrocinio del concesionario Caetano Retail Málaga y ha sido presentado por José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga.

Dio la bienvenida Cintia Zorrilla, directora de Marketing de Caetano Retail en Málaga, quien se felicitó por la celebración, por tercer año, de un evento que "siempre arroja luz sobre aspectos tan importantes para el ciudadano como la Zona de Bajas Emisiones y la movilidad sostenible" y destacó la gran y variada oferta en coches eléctricos del concesionario malagueño.

Cintia Zorrilla, directora de Marketing de Caetano Retail en Málaga dio la bienvenida a los asistentes / ALEX ZEA

La jornada empezó con una mesa redonda titulada ‘Ciudades en movimiento. Hacia una movilidad sostenible’ en la que intervinieron Trinidad Hernández, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Campos, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Benalmádena y Francisco José Sánchez Guerrero, concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Muchos problemas

La primera intervención de los invitados describió el trabajo de sus respectivos ayuntamientos en materia de movilidad. Raúl Campos destacó la gran cantidad de problemas que acusa un municipio como Benalmádena, que tiene un serio problema con los aparcamientos y en la actualidad ve cómo tiene restringida la circulación en su municipio por las obras de la llamada Autovía del Agua que se están ejecutando en la Avenida Antonio Machado y que mantiene un carril cortado. "Tenemos evidentes problemas de movilidad. Desde el Ayuntamiento hemos actualizado el Plan de Movilidad del municipio, pero necesitamos más recursos del gobierno central, que está maltratando a la Costa del Sol", señaló.

Trinidad Hernández señaló que hasta hace poco tiempo, hablar de movilidad era hablar del tráfico y ahora cuando se cita a la misma "hay que hacer referencia al modelo de ciudad que queremos: sostenible, eficiente, limpia y moderna". Hernández comentó que los grandes desafíos de la capital de la Costa del Sol en movilidad pasan por la reducción de emisiones, recuperar Málaga para el peatón, la renovación del parque automovilístico y el fomento del transporte público para mover con eficiencia a la población.

Por su parte, Francisco José Sánchez Guerrero apeló a la idea de que "la movilidad es algo más que el coche, es conseguir una calidad de vida para nuestros municipios", y añadió que ya trabajan en la futura ZBE de la localidad cuando alcancen los 50.000 habitantes. Para el concejal de Alhaurín," los aparcamientos disuasorios y un transporte público de calidad" son piezas básicas para mejorar la movilidad en Alhaurín de la Torre.

Momento de la mesa redonda que tuvo lugar en la jornada / ALEX ZEA

Los responsables municipales coincidieron en señalar que en la actualidad el transporte público "es deficitario" aunque se erige como la pieza fundamental de la movilidad. Sostenible a la que cada vez se destinan más recursos (Trinidad Hernández citó los 9,7 millones de euros para la compra de 20 nuevos autobuses eléctricos e híbridos en Málaga). Los invitados también abogaron por interconectar el transporte entre los diferentes municipios del área metropolitana "como se hace en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona".

Zona de Bajas Emisiones

Posteriormente se analizó la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en los municipios con más de 50.000 habitantes. Trinidad Hernández comentó que la ZBE "va a hacer que mejore la calidad del aire en el corazón de la ciudad y que desciendan las emisiones nocivas". También hizo referencia a los dos proyectos de aparcamientos disuasorios, el primero junto al Palacio de Deportes Martín Carpena y el segundo el de Arroyo de Totalán, en el límite de Málaga con Rincón de la Victoria, que ayudarán "a descongestionar la movilidad en el municipio".

Raúl Campos indicó que el municipio de Benalmádena se quiere adaptar a los nuevos estándares de movilidad y está realizando cambios en el Plan de Movilidad de la localidad: "Vemos la ZBE como un peaje que hay que pagar", destacó que hay que hacer "mucha pedagogía" porque la Zona "mejora la calidad de vida" y censuró que el gobierno central no dé más ayudas para incentivar la compra de vehículos "cuando tenemos casi la mitad de los coches que circulan en nuestro país con más de 15 años de antigüedad", destacó .

Por su parte, Sánchez Guerrero aseguró que, gracias a la estabilidad política que se vive en los últimos años en el municipio, en Alhaurín de la Torre llevan ya trabajando en la ZBE a pesar de todavía no han llegado a los 50.000 habitantes que indica la directiva europea como elemento obligatorio para su puesta en práctica: "Ya hemos invertido, por ejemplo, en cámaras inteligentes para regular el tráfico en el pueblo que nos servirán para cuando llegue la ZBE", destacó.

La necesidad de ir incorporando más puntos de recarga en los municipios para dar cobertura a los coches eléctricos fue otro de los puntos analizados por los intervinientes. Hernández indicó que Málaga quiere duplicar o triplicar los 35 dobles puntos de recarga (70) que hay en la capital en la actualidad e hizo referencia al proyecto de Los Prados que albergará una estación de recarga para el transporte público. Campos, por su parte hizo referencia a los 8 puntos que hay en Benalmádena que se verán aumentados en cuatro más cuando llegue el verano.

Momento de la intervención de Santiago Olmo, E-Mobility Business Development de Endesa / ALEX ZEA

Por último se debatió la adecuación de los municipios malagueños a la Agenda 2030, adoptada por la ONU en 2015 y que contiene un plan global de acción con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre los que se encuentra la movilidad sostenible. "La tenemos en el horizonte -dijo Trinidad Hernández- y estamos trabajando en políticas de sostenibilidad que necesita la ciudadanía", comentó

Tras la mesa redonda, tuvo lugar una ponencia de Santiago Olmo, E-Mobility Business Development de Endesa en la que hizo un recorrido por el trabajo que la empresa eléctrica española ha desarrollado desde 2018 y en la que ha instalado, con un presupuesto de unos 80 millones de euros, 20.000 puntos privados y 6.300 puntos de recarga de acceso público.

Coches eléctricos

Olmo también destacó la mejora de las infraestructuras en los puntos de recarga lo que facilita que, prácticamente en 15 minutos, se pueda cargar un vehículo gracias a los cargadores de 400 kW/hora. También aludió a la mejora legislativa en estos años que ha regulado la instalación de puntos de recarga en los aparcamientos de más de 40 plazas (RD 29/2021) y la instalación de TPV en los puntos de recarga para hacer el pago.

El representante de Endesa afirmó que en la actualidad compiten con otras operadoras para "captar esa flota de vehículos eléctricos y vengan a recargar a nuestros puntos" y comentó que su trabajo futuro consistirá en "seguir desplegando puntos de recarga, sobre todo en sitios estratégicos donde pasen muchos coches".

Caetano Motor acogió, por tercera vez, la jornada sobre movilidad sostenible organizada por La Opinión / ALEX ZEA

El ponente ofreció el dato de que con 53.000 puntos de recarga en nuestro país y 600.000 coches entre híbridos y eléctricos, la proporción de coches eléctricos por PR asciende a 6. "Al ser el 95% de las recargas de carácter privado y solo el 5% en puntos públicos, la estadística dice que el uso de los puntos de recarga pública es de aproximadamente dos horas de las 24 que tiene el día".

Santiago Olmo manifestó la importancia de que aumenten las ventas de coches eléctricos. "La gente no compra coches eléctricos por tres motivos: porque son muy caros; porque no sabe de la existencia de los puntos de recarga y porque cree que la autonomía del coche es todavía muy corta". Comentó que en 2025 solo el 20% de las matriculaciones fueron de coches electrificados cuando la media europea es cinco puntos superiores y destacó que se "hacía necesario" por parte de las autoridades incentivar la compra de estos vehículos.