Leve subida de nacimientos en Málaga, aunque insuficiente ante el aumento de muertes

Los nacimientos en la provincia de Málaga han experimentado un ligero repunte en 2025, según la Estimación Mensual de Nacimientos del INE, aunque el incremento no es suficiente para compensar el aumento de las defunciones, por lo que el saldo vegetativo continúa siendo negativo.

En lo que va de año, Málaga acumula 11.770 nacimientos, lo que supone 51 más que en 2024, cuando se registraron 11.719.

Se trata además de los mejores datos desde 2022, ejercicio en el que se alcanzaron los 12.000 nacidos. Pese a esta mejoría, el crecimiento es moderado y queda neutralizado por el incremento de las muertes, que ascienden a 14.506, un 5,87% más, ampliando así la diferencia entre nacimientos y defunciones.

La maternidad sigue concentrándose en edades cada vez más avanzadas. El grueso de los nacimientos se produce entre los 30 y 39 años, especialmente en la franja de 30 a 34, seguida muy de cerca por la de 35 a 39.

También destaca el número de mujeres de entre 40 y 44 años que han sido madres en lo que va de año. Incluso se registran 134 nacimientos en mujeres de 45 a 49 años y 13 en mayores de 50, un dato que confirma el retraso progresivo en la edad de maternidad.

Nacimientos en Andalucía

En el conjunto andaluz, Sevilla lidera el número de nacimientos con 14.221, seguida de Málaga (11.770). Por detrás se sitúan Cádiz (7.919), Granada (6.841), Almería (6.533), Córdoba (5.229), Jaén (3.984) y Huelva (3.680), esta última con la cifra más baja.

En términos de crecimiento relativo, el mayor aumento se produce en Granada (+3,29 puntos), seguida de Huelva (+1,72), Sevilla (+0,84) y Málaga (+0,43). En definitiva, aunque Málaga registra un leve repunte en la natalidad, la provincia continúa perdiendo población por la vía natural debido al mayor número de defunciones.

Total nacional

Durante 2025 se estima provisionalmente que hubo en España un total de 321.164 nacimientos, lo que supone un aumento del 1,0% respecto al año anterior (3.159 más).

Aunque en la última década el número de nacimientos ha mantenido una tendencia a la baja, en 2025 se observa un ligero ascenso, aún pendiente de confirmación con los datos definitivos, que rompe esa dinámica descendente.

En paralelo, continúa el retraso en la edad de maternidad. Si en 2015 el 7,8% de los nacimientos correspondían a madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se eleva hasta el 10,4%, consolidando el cambio demográfico.

En cuanto a la mortalidad, durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se registró en hombres menores de cuatro años (-12,9%), mientras que el mayor incremento se observó en hombres de cinco a 29 años (6,6%).

Por comunidades, los mayores incrementos de nacimientos en 2025 se produjeron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y el País Vasco (3,0%). En cambio, los mayores descensos se registraron en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), además de Illes Balears (-2,6%).

En el caso de las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en Ceuta (16,5%), Melilla (15,2%) y Canarias (5,9%), mientras que el mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%).