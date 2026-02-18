Sucesos
Olor a marihuana, ruido y goteras: un problema de convivencia destapa una plantación en un piso de Palma-Palmilla
Informaciones anónimas permiten desmantelar una vivienda de tres habitaciones que había sido acondicionada en su totalidad como laboratorio de cannabis. Hay un detenido y 381 plantas intervenidas
La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en un piso del barrio malagueño de Palma-Palmilla. La investigación ha permitido intervenir 381 plantas de cannabis sativa, motivo por el que el morador del inmueble fue detenido por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.
El cultivo de marihuana no pasó desapercibido entre los vecinos de un edificio del barrio malagueño de Palma-Palmilla. Ventanas tapiadas con tablones, motores y extractores de aire a plena actividad y hasta filtraciones de agua a los vecinos por el riego de las plantas. Según ha informado hoy la Comisaría Provincial, "la convivencia en la comunidad era prácticamente imposible".
Informaciones anónimas pusieron sobre la pista del invernadero a los investigadores de la Comisaría de Distrito Oeste, que iniciaron las gestiones oportunas para confirmar los hechos y motivar la entrada y registro de la vivienda. Los agentes no tardaron en detectar el fuerte olor a cannabis que desprendía el inmueble, el incesante ruido generado por los sistemas de ventilación y en identificar al morador, un varón de 49 años.
Durante la inspección de la vivienda, los investigadores certificaron que el piso, de tres habitaciones, había sido habilitado en su totalidad como un cultivo de cannabis con toda la infraestructura propia de este tipo de invernaderos. Contabilizaron 381 plantas.
Otro cultivo en La Mosca
Por otro lado, la Policía Nacional ha informado de que los investigadores de la Comisaría de Distrito Oeste también han detenido a una pareja por alojar presuntamente otro cultivo en su vivienda en el barrio de La Mosca. Los agentes detuvieron a un hombre y una mujer e intervinieron cuatro kilos de marihuana ya cosechada. La Comisaría Provincial recuerda a la ciudadanía la posibilidad de denunciar, de manera anónima y confidencial, un delito contra la salud pública, a través del correo electrónico antidroga@policia.es.
