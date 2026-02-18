Olor a marihuana, ruido y goteras: un problema de convivencia destapa una plantación en un piso de Palma-Palmilla

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en un piso del barrio malagueño de Palma-Palmilla. La investigación ha permitido intervenir 381 plantas de cannabis sativa, motivo por el que el morador del inmueble fue detenido por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

El cultivo de marihuana no pasó desapercibido entre los vecinos de un edificio del barrio malagueño de Palma-Palmilla. Ventanas tapiadas con tablones, motores y extractores de aire a plena actividad y hasta filtraciones de agua a los vecinos por el riego de las plantas. Según ha informado hoy la Comisaría Provincial, "la convivencia en la comunidad era prácticamente imposible".

Informaciones anónimas pusieron sobre la pista del invernadero a los investigadores de la Comisaría de Distrito Oeste, que iniciaron las gestiones oportunas para confirmar los hechos y motivar la entrada y registro de la vivienda. Los agentes no tardaron en detectar el fuerte olor a cannabis que desprendía el inmueble, el incesante ruido generado por los sistemas de ventilación y en identificar al morador, un varón de 49 años.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores certificaron que el piso, de tres habitaciones, había sido habilitado en su totalidad como un cultivo de cannabis con toda la infraestructura propia de este tipo de invernaderos. Contabilizaron 381 plantas.

