Piden prisión para una pareja por abandonar a su bebé recién nacida en un descampado de Málaga

Una pareja ha sido acusada por presuntamente querer acabar con la vida de su bebé recién nacida a la que abandonaron en un descampado de la capital malagueña, cerca del lugar en el que la mujer había dado a luz, dejándola sin ropa, a la intemperie y sin alimentar.

Los hechos sucedieron en octubre de 2023. En estas fechas, los procesados se encontraban en situación irregular en España, eran pareja y primero residían en Córdoba, aunque después él se trasladó a vivir a Fuengirola. Según el escrito inicial del fiscal, recogido por Europa Press, el día 13 los dos estuvieron en la capital malagueña para ver un evento deportivo y como no tenían dinero para volver a casa se quedaron.

Dio a luz en una plataforma de hormigón

De madrugada, ella empezó a sentirse mal y solicitaron asistencia médica, aunque finalmente no la consiguieron y terminó dando a luz a la niña sobre una plataforma de hormigón en una zona cercana a la estación de tren de la capital, señala el ministerio público en sus conclusiones.

Tras esto, la pareja escondió a la niña tras unos matorrales en un descampado junto a la estación, lo que prueba que "se pusieron de acuerdo para abandonar la bebé con la intención de que falleciera", según sostiene la acusación, ya que la niña se encontraba en un sitio apartado, sin ropa, a la intemperie, sin alimentar y sin asistencia médica.

La menor fue encontrada con vida por un viandante que oyó el llanto entre unos arbustos y fue trasladada por la Policía Nacional al Hospital Materno Infantil para su atención médica. Ahí quedó ingresada para pruebas médicas y según aseguraron en su día los servicios sanitarios, cuando le dieron algo de alimentación, la aceptó inmediatamente y con ganas.

Pena de 17 años de prisión

Para la Fiscalía, en el momento del abandono no había impedimento para trasladarla a cualquier sitio para ser asistida. También pudieron, señala, pedir ayuda por teléfono o a cualquier persona con la que coincidieron en la estación cuando se trasladaron a Fuengirola, "sin que mostraran tampoco con posterioridad la más mínima preocupación por su estado de salud".

Por estos hechos, además de 17 años de prisión para cada uno, el fiscal solicita la pérdida de la patria potestad y una medida de libertad vigilada, por un delito de asesinato en grado de tentativa y considera que concurre la agravante de parentesco.