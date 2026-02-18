Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca

La sentencia del TSJA es clara: «El plazo determinado de duración de las EUC (Entidades Urbanísticas de Conservación) se ha de hacer constar expresamente en sus estatutos, siendo improcedente un plazo indefinido», porque «contraviene frontalmente el principio de seguridad jurídica».

Con estas palabras, en 2023 el TSJA daba la razón a una EUC de la capital, en El Pato, frente al Ayuntamiento de Málaga y ponía fin, nunca mejor dicho, a los plazos indefinidos de las entidades de conservación en la ciudad .

En noviembre pasado, al ser firme la sentencia, la Comisión de Urbanismo aprobó por unanimidad la asunción municipal de las EUC. En este sentido, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, anunció «una hoja de ruta de recepciones de entidades de conservación», en zonas consolidadas de la ciudad, en coordinación con el Área de Sostenibilidad Medioambiental.

«La sentencia nos da la razón»

Para el presidente de la Asociación de Vecinos Parque Teatinos, Miguel Millán, «la sentencia nos da la razón, porque las entidades de conservación tenían que haberse extinguido hace muchísimos años».

Miguel Millán, en 2021, en una de las zonas verdes de la EUC Parque Teatinos. / A.V.

El dirigente vecinal sabe de lo que habla porque, aunque ahora no está al frente, durante 21 años, ha presidido la Entidad Urbanística de Conservación Parque Teatinos, responsable del estado de casi 45.000 m2 de zonas verdes en Teatinos, repartidas en las calles Mesonero Romanos con la avenida Jorge Luis Borges -el espacio con mayor extensión-, así como las zonas verdes de las calles Juan de Robles, Poeta Alfonsina Storni, James Joyce, Carril del Capitán, 1 y la plaza Fiscal Luis Portero.

Como recuerda, en mayo de 2022 los vecinos llegaron a presentar un contencioso administrativo, contra un acuerdo de pleno de marzo de ese año, que desestimó una moción que reclamaba la disolución de la EUC Parque Teatinos, además de evaluar la posibilidad de la disolución jurídica del resto de las que funcionan en Málaga.

Sin embargo, como explica a La Opinión Miguel Millán, al conocer que ya había un recurso en marcha interpuesto por los vecinos de El Pato, «decidimos esperar».

El presidente vecinal celebra la sentencia ya firme, y considera que el coste de conservación de los jardines «era una burrada, porque teníamos que pagar casi 10.000 euros más, como comunidad donde yo vivo, al mes».

El antiguo presidente recuerda cómo, al poco de firmar las escrituras de su piso, en 2001, «se presentó una abogada», que les informó de la obligatoriedad de poner en marcha la entidad.

«Éramos ignorantes, ¿cómo van a gestionar unos vecinos esa carga de trabajo y de responsabilidad?», se pregunta, y recuerda cómo, con el paso de los años, «viendo que el Ayuntamiento no nos ayudaba», llegaron a otorgar en una ocasión «presupuesto cero», para los jardines. «El parque se secó, se incendió parte de él y, a partir de ahí, hubo un incremento en las partidas municipales y fue cuando conseguimos un pozo».

Miguel Millán, en 2012, en una zona verde que el Ayuntamiento informó a los vecinos de que debía mantener también la EUC Parque Teatinos. / ARCINIEGA

Miguel Milllán explica que los vecinos «no queríamos pagar eso, porque es muchísimo dinero» y dado que las zonas verdes «las usaba todo el mundo».

A este respecto, cuando denunció la situación de la EUC Parque Teatinos en este diario, en 2021, argumentaba que sólo los vecinos la costeaban, pero no pagaban comunidad ni la Fundación San Telmo, ni Emasa ni Vals Sport Teatinos, ni tampoco una residencia de estudiantes; todas en el entorno.

«Que no pasen otros 25 años»

Ahora, con el respaldo de la sentencia, Miguel Millán confía en que el Ayuntamiento de Málaga libre a los vecinos de la entidad urbanística cuanto antes, «y que no pasen otros 25 años, como con la zona de las caballerizas en calle Mesonero Romanos».

El expresidente de la EUC Parque Teatinos cree además que, por los años en los que los vecinos han pagado «doblemente» por los jardines, el Consistorio debería compensarles «con una rebaja del IBI; por lo menos durante equis años, porque hemos pagado los jardines, a través del IBI y, además, con un suplemento para mantenerlos».

Respuesta del Ayuntamiento

Ayer, fuentes municipales informaron de que «se están valorando los costes de mantenimiento y la vigencia de todas las entidades urbanísticas de conservación». El Ayuntamiento, añadieron, concede cada año unos 700.000 euros de subvenciones a las entidades.