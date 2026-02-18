Tren Avant a Sevilla: Renfe activa un autobús entre Málaga y Antequera

Renfe ajustará los horarios, desde este jueves 19 de febrero, de los trenes Avant Sevilla-Málaga que con motivo de las afectaciones en la infraestructura por las condiciones meteorológicas adversas e incidencias operativas se realiza con un servicio alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros en esta relación.

El trayecto Málaga-Antequera Santa Ana se realizará por autobús y entre esta estación y Sevilla por tren Avant habitual.

Este plan alternativo permanecerá vigente hasta la finalización de los trabajos en la infraestructura.

Adelanto de salidas

Por este dispositivo por carretera, se adelantan las salidas desde la capital malagueña, según ha informado Renfe, que ha avisado de que los usuarios pueden consultar todos los horarios en los canales oficiales: web, App oficial, cartelería de estaciones y 912 320 320.

Además, se reducen las circulaciones de estos servicios Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y de los Sevilla-Córdoba-Granada, mientras que los seis trenes Avant Granada-Málaga se mantienen suprimidos.

Esta "medida temporal de reducción de servicios", en la que se han priorizado las circulaciones con mayor volumen de viajeros, se ha adoptado por la imposibilidad de garantizar el mantenimiento habitual del material rodante que presta el servicio Avant en la comunidad andaluza por el estado de la infraestructura.

Renfe ha avisado igualmente de que mantendrá informados a los viajeros mediante mensajes SMS personalizados y ha lamentado las molestias que esta incidencia pueda causar a los viajeros.