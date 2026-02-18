Unicaja avanza en la adopción responsable de la inteligencia artificial para generar valor

Unicaja celebra desde el pasado lunes y hasta este viernes la 'Semana de la IA', una iniciativa destinada a acercar esta tecnología, promover un uso responsable y mostrar su capacidad para transformar la actividad diaria y generar valor.

El programa, dirigido a empleados y que cuenta con actividades con clientes y en el ámbito universitario, incluye conferencias, mesas redondas, videopódcast y webinarios, con la participación de expertos y divulgadores especializados en inteligencia artificial como Jon Hernández o Javier Echániz, socio responsable de IA y Data en Deloitte España.

La 'Semana de la IA' forma parte del Programa Global de Adopción de la Inteligencia Artificial Generativa de Unicaja y se alinea con el Plan Estratégico 2025-2027, "que sitúa la innovación, la excelencia en el servicio y la optimización de procesos como palancas clave para reforzar la experiencia de cliente", ha informado la entidad en una nota.

IA generativa

A lo largo de la semana, se abordarán cuestiones prácticas sobre el papel de la IA generativa en el día a día, su impacto en la sociedad y la empresa, así como las pautas para un uso ético, seguro y orientado a las personas.

El programa incluye actividades dirigidas al entorno académico, en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) y la de Granada (UGR), institución esta última con la que Unicaja mantiene una cátedra de IA responsable aplicada a las finanzas.

Las sesiones en este ámbito combinarán conferencias, demostraciones y dinámicas colaborativas para mostrar cómo esta tecnología está impulsando nuevas oportunidades profesionales y transformando el tejido empresarial.

Asimismo, está prevista una jornada específica para clientes, especialmente pymes y empresas, centrada en cómo la IA generativa puede contribuir a mejorar la competitividad, la productividad y la toma de decisiones.

"Pilar estratégico"

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado la IA como "un pilar estratégico de la transformación de nuestra entidad". "Nuestro objetivo es claro: aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial para crear valor sostenible, fortalecer la confianza y seguir construyendo un banco más eficiente, más cercano y preparado para el futuro", ha señalado.

"La IA forma parte ya de cómo pensamos el banco del presente y del futuro, orientándonos hacia un nuevo modelo de banco conversacional", ha manifestado Rubiales, al tiempo que ha dejado claro que "la inteligencia artificial no sustituye el criterio profesional, sino que lo refuerza; ayuda, pero lo realmente importante es promover nuestro talento".

Desde la entidad, han subrayado que el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja "tiene un claro compromiso con la innovación, la sostenibilidad, la evolución de las formas de trabajo y la excelencia en el servicio".

Con este marco, la entidad apuesta "por una IA ética, fiable y segura, que tenga en cuenta su impacto ambiental y social y que avance de forma coherente con los valores del banco". "Todo ello con el fin de maximizar los beneficios de esta tecnología y minimizar sus riesgos, reforzando su papel como motor de innovación y de mejora del servicio", ha concluido.