El aeropuerto de Málaga rozará los 31 millones de pasajeros en 2031

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que cerró 2025 con unos resultados históricos de 26,7 millones de pasajeros, alcanzará los 30,8 millones de usuarios en el horizonte de 2031, según recoge la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, correspondiente a los próximos cinco años.

En esta propuesta, que fue presentada este miércoles en Madrid y que se verá posteriormente en los Comités de Coordinación Aeroportuaria, se detalla que el aeropuerto de Málaga se mantendrá como el cuarto de España en volumen de viajeros.

Dicho documento recoge la ampliación del área terminal del aeropuerto de Málaga, un proyecto que supondrá una inversión aproximada de 1.500 millones de euros con el fin de aumentar su capacidad a 36 millones, según anunció el Gobierno el pasado julio, aunque habrá que esperar para conocer los detalles a la convocatoria del respectivo comité.

El de Málaga se sitúa por detrás de los aeropuertos de Madrid, con una previsión de viajeros de 73,3 millones en 2031, frente a los 68,1 millones con que cerró el pasado año; Barcelona, con un volumen de 60,2 millones (57,4 millones en 2025) y de Palma de Mallorca, con 35,7 millones (33,8 millones el pasado año). Tras el de Málaga figura el aeropuerto de Alicante, con 22,3 millones (19,9 millones el último ejercicio), en el que también se prevé una ampliación de la terminal.

Tras el proceso de consultas con las compañías aéreas, que se ha prolongado cinco meses, el consejo de administración de Aena ha aprobado su propuesta de DORA III (2027-2031), que se traslada a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC). La fecha límite para que esta hoja de ruta sea aprobada de forma definitiva por parte del Consejo de Ministros es el próximo septiembre, según señala la propuesta trasladada por Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).