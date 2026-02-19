El BIC Euronova del PTA de Malaga, incluido de nuevo en el ranking de Financial Times: ya es el mejor hub de emprendimiento en España y el 18 de Europa

La incubadora de empresas BIC Euronova, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, ha sido reconocida por el prestigioso medio financiero británico Financial Times en su ranking de los 180 mejores hubs de emprendimiento e innovación de Europa. El BIC Euronova, dirigido por Álvaro Simón de Blas, aparece como el primero de España y el 18 de Europa en el citado ranking.

El BIC Euronova ha logrado escalar posiciones con respecto al año anterior, pasando del segundo al primer puesto a nivel nacional y del puesto 22 al 18 en Europa. Además, ha sido considerado por Financial Times como el noveno mejor hub del continente en cuanto a mentoring empresarial y el undécimo mejor en lo que se refiere a espacios e instalaciones de oficinas.

Con una trayectoria de 34 años de impulso la innovación empresarial, el BIC Euronova afirma que esta mención (que se repite por segundo año consecutivo) refuerza su posicionamiento como uno de los principales centros de apoyo al emprendimiento y a la creación, consolidación e internacionalización de empresas innovadoras en Europa.

El ranking, publicado este jueves por Financial Times, destaca a BIC Euronova por su "capacidad para impulsar el ecosistema de startups" y su "papel clave como centro europeo de empresas e innovación pionero en Málaga".

Una evaluación de hubs en 40 países

La mención llega tras una evaluación de los principales hubs de emprendimiento de Europa, de alrededor de 40 países; evaluando factores como el número de empresas apoyadas e incubadas, la capacidad de generar empleo, el acceso a capital, el impacto en la comunidad empresarial local, la consolidación empresarial, la red de contactos y la proyección internacional, afirma el BIC Euronova.

“Este reconocimiento constituye una muestra de la dedicación continua de nuestro equipo, así como del talento y la capacidad de nuestra comunidad de emprendedores y empresas innovadoras. Nos produce una profunda satisfacción, reafirmando nuestro compromiso para continuar brindando el máximo apoyo al tejido empresarial innovador y seguir desempeñando un papel estratégico en el impulso del desarrollo económico y social de la región", ha explicado su director general, Álvaro Simón de Blas.

El director del BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, en su sede del PTA de Málaga. / L. O.

BIC Euronova se ha consolidado como referente en la región para emprendedores, pymes y empresas innovadoras que buscan desarrollar nuevas ideas y soluciones. Además, su vinculación con redes internacionales, universidades y centros de investigación es fundamental para el crecimiento de un ecosistema empresarial sólido y dinámico.

Un ranking de Financial Times y Statista

El ranking ha sido elaborado por Financial Times, en colaboración con la empresa de recopilación de datos Statista, y ha encuestado a emprendedores/empresarios impulsados en cada hub participante, así como a un comité externo de expertos compuesto por inversores y emprendedores de éxito seleccionados por la organización. Además, también se ha evaluado el rendimiento, crecimiento y consolidación de las startups/empresas apoyadas por estos centros.

"Este reconocimiento posiciona a BIC Euronova como un referente en el sector de la innovación y demuestra su compromiso con la creación de empresas innovadoras, la creación de empleo, el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la economía local", añade la incubadora malagueña.