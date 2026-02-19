Calendario escolar en Málaga: estos son los festivos que quedan hasta que acabe el curso

El calendario escolar en Málaga todavía deja varios festivos y puentes en lo que queda de curso, con parones marcados como la Semana Blanca, el Día de la Comunidad Educativa, Semana Santa y el festivo del 1 de mayo, antes de que las clases terminen en junio.

El primer "respiro" importante llega con la Semana Blanca en Málaga, fijada del 23 al 26 de febrero. Además, no habrá colegio el 27 de febrero, al celebrarse el Día de la Comunidad Educativa, una jornada dedicada a reconocer la labor de todas las personas que forman parte del sistema educativo: alumnado, profesorado, familias y personal de los centros.

El siguiente festivo es el 28 de febrero, Día de Andalucía, aunque este año cae en sábado, por lo que no sumará ningún día extra dentro del curso escolar. Tras febrero, el siguiente gran descanso será Semana Santa, que comenzará el 29 de marzo y acabará el 5 de abril.

En esas fechas, Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril) serán festivos, y al unirse al fin de semana, las clases volverán el 6 de abril. Entre los descansos más amplios que quedan, destacan los cuatro días seguidos que forman Jueves y Viernes Santo más el fin de semana. Otro de los festivos marcados en el calendario es el 1 de mayo, que al caer en viernes se enlaza de forma natural con el fin de semana.

¿Cuándo acaba el curso?

El curso escolar terminará el 23 de junio, como último día lectivo en Primaria y en el resto de enseñanzas. En el caso de 2º de Bachillerato, el final de las clases será el 22 de mayo.