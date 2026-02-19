Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embalses de MálagaDelitos sexualesArmas cortas y bengalas en MálagaEsculturas en el PuertoMercadillo en MálagaSergio ScarioloPortero del Málaga CFCopa del Rey de baloncesto
instagramlinkedin

Educación

Calendario escolar en Málaga: estos son los festivos que quedan hasta que acabe el curso

Las clases acabarán el 23 de junio, pero hasta entonces aún se contemplan 14 días sin clase

El calendario escolar contempla aún 14 días sin clase.

El calendario escolar contempla aún 14 días sin clase. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El calendario escolar en Málaga todavía deja varios festivos y puentes en lo que queda de curso, con parones marcados como la Semana Blanca, el Día de la Comunidad Educativa, Semana Santa y el festivo del 1 de mayo, antes de que las clases terminen en junio.

El primer "respiro" importante llega con la Semana Blanca en Málaga, fijada del 23 al 26 de febrero. Además, no habrá colegio el 27 de febrero, al celebrarse el Día de la Comunidad Educativa, una jornada dedicada a reconocer la labor de todas las personas que forman parte del sistema educativo: alumnado, profesorado, familias y personal de los centros.

El siguiente festivo es el 28 de febrero, Día de Andalucía, aunque este año cae en sábado, por lo que no sumará ningún día extra dentro del curso escolar. Tras febrero, el siguiente gran descanso será Semana Santa, que comenzará el 29 de marzo y acabará el 5 de abril.

En esas fechas, Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril) serán festivos, y al unirse al fin de semana, las clases volverán el 6 de abril. Entre los descansos más amplios que quedan, destacan los cuatro días seguidos que forman Jueves y Viernes Santo más el fin de semana. Otro de los festivos marcados en el calendario es el 1 de mayo, que al caer en viernes se enlaza de forma natural con el fin de semana.

Noticias relacionadas y más

¿Cuándo acaba el curso?

El curso escolar terminará el 23 de junio, como último día lectivo en Primaria y en el resto de enseñanzas. En el caso de 2º de Bachillerato, el final de las clases será el 22 de mayo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  2. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  3. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  4. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  5. Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
  6. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  7. Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
  8. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca

El BIC Euronova del PTA de Malaga, incluido de nuevo en el ranking de Financial Times: ya es el mejor hub de emprendimiento en España y el 18 de Europa

El BIC Euronova del PTA de Malaga, incluido de nuevo en el ranking de Financial Times: ya es el mejor hub de emprendimiento en España y el 18 de Europa

Una dependienta de perfumería de Málaga robaba los datos de las tarjetas de clientas para pagar sus deudas en un centro comercial

Una dependienta de perfumería de Málaga robaba los datos de las tarjetas de clientas para pagar sus deudas en un centro comercial

Málaga vivió este año el enero con menos horas de sol desde 1996

Málaga vivió este año el enero con menos horas de sol desde 1996

El importe medio de las hipotecas para vivienda en Málaga se dispara a un récord de 223.600 euros, el doble que hace 10 años

El importe medio de las hipotecas para vivienda en Málaga se dispara a un récord de 223.600 euros, el doble que hace 10 años

Málaga salva el año de los aranceles de Donald Trump con nuevo techo histórico de exportaciones: 3.450 millones

Málaga salva el año de los aranceles de Donald Trump con nuevo techo histórico de exportaciones: 3.450 millones

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

¿Lanzamiento de huesos aceituna? El curioso evento en la Axarquía de Málaga que incluye degustaciones, talleres y cocina en directo

¿Lanzamiento de huesos aceituna? El curioso evento en la Axarquía de Málaga que incluye degustaciones, talleres y cocina en directo

Un joven de 24 años, identificado por la Policía Local de Málaga tras desórdenes con armas cortas y bengalas en la plaza de la Crucifixión

Un joven de 24 años, identificado por la Policía Local de Málaga tras desórdenes con armas cortas y bengalas en la plaza de la Crucifixión
Tracking Pixel Contents