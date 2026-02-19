Concie
Málaga se cita con Delaossa este sábado, en un concierto con las entradas agotadas
El rapero malagueño regresa a casa este 21 de febrero con su gira ‘La Madrugá’ y un Carpena lleno
Málaga tiene una cita este sábado 21 de febrero con uno de los raperos más destacados del momento. El malagueño Delaossa toca en casa y lo hará con todas las entradas agotadas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que acoge su único concierto en la ciudad que lo vio nacer.
Tras su paso por el Movistar Arena, el artista regresa a su tierra para ofrecer un directo muy esperado por sus seguidores. El concierto comenzará a las 21.00 horas y se enmarca dentro de una gira que contempla 12 fechas.
Las próximas paradas confirmadas son el 25 de abril en Granada (Plaza de Toros de Granada), el 16 de mayo en Zaragoza (Multiusos Zaragoza), el 22 de mayo en Bilbao (Santana 27) y el 29 de julio en Chiclana (Cádiz), en Sancti Petri.
'La Madrugá Tour'
Delaossa atraviesa actualmente una etapa clave en su carrera tras el lanzamiento de ‘La Madrugá’, su trabajo más personal y esperado. El álbum, publicado el 20 de marzo de 2025, incluye 17 canciones que recorren un viaje desde la oscuridad hasta la luz, con una producción cuidada a cargo de Bigla y Kiddo.
El disco cuenta con colaboraciones destacadas como Nicki Nicole, Quevedo, Andrés Calamaro, Cruz Cafuné, Pepe y Vizio o Recycled J, entre otros. Algunos temas ya se han convertido en himnos para sus seguidores, como “Still Luvin” (con Quevedo), “Nueva Season” y “Vulnerable” (con Nicki Nicole).
De El Palo al éxito nacional
Delaossa, cuyo nombre real es Daniel Martínez de la Ossa Romero, nació y creció en el emblemático barrio de El Palo (Málaga). Miembro de Space Hammu, el artista ha logrado posicionarse como una de las figuras más relevantes del rap y la música urbana en España, gracias a un estilo propio que fusiona tradición y modernidad.
