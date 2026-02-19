Tecnología de defensa
La compañía malagueña Mades, con sede en el PTA, fabricará subsistemas críticos del misil NSM para la noruega Kongsberg
"Este contrato valida nuestro historial y refuerza nuestro compromiso con la excelencia industrial, y permitirá un crecimiento sostenido y el desarrollo continuo de capacidades", explica el director general de Mades, Cristóbal Subires
La compañía noruega Kongsberg (Kongsberg Defence & Aerospace), principal proveedora de productos y sistemas de defensa de este país nórdico, ha adjudicado un contrato a la empresa malagueña Mades, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), para la producción de subsistemas de misiles críticos para su integración en el misil NSM (Naval Strike Missile).
"El acuerdo sienta las bases para una colaboración a largo plazo entre dos compañías reconocidas, asegurando carga de trabajo y actividad para la industria española. Aunque el contrato inicial está diseñado para atender los requisitos industriales de España, abre la puerta a una cooperación orientada a la demanda global para el misil NSM, seleccionado por más de 14 países en todo el mundo", han explicado ambas empresas este jueves en un comunicado.
Kongsberg desarrolla y suministra tecnologías y sistemas de protección a personas e infraestructuras críticas en países de todo el mundo. Sus soluciones contribuyen a reforzar la seguridad y las capacidades de defensa nacionales, y España es uno de sus principales socios con proyectos como el NSM (Naval Strike Missile) y NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) para el Ministerio de Defensa español.
Por su parte, la compañía Málaga Aerospace, Defence and Electronics Systems, más conocida como Mades, está especializada en servicios de fabricación electrónica, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde el soporte a la industrialización y la fabricación hasta las pruebas y los servicios posventa. Mades, una de las compañías señeras del PTA y que en abril de 2025 fue adquirida por el grupo suizo Cicor, emplea a unas 100 personas y generó unos ingresos de unos 29 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2024.
Mades: "Este contrato valida nuestro historial"
Mades, con una amplia experiencia en "electrónica de alta fiabilidad para entornos exigentes", combina sistemas de calidad robustos, conocimiento de ingeniería y experiencia en la cadena de suministro para ayudar a sus clientes a acelerar el tiempo de comercialización y garantizar un rendimiento constante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
"Estamos orgullosos de haber sido seleccionados por Kongsberg tras un proceso tan exhaustivo y exigente. Este contrato valida nuestro historial y refuerza nuestro compromiso con la excelencia industrial. Es también el punto de partida de una colaboración a largo plazo con Kongsberg que permitirá un crecimiento sostenido y el desarrollo continuo de capacidades", ha explicado el director general de Mades, Cristóbal Subires.
Kongsberg es el principal proveedor noruego de productos y sistemas de defensa para mando y control, vigilancia, espacio, comunicaciones tácticas, estaciones de armas remotas y sistemas de misiles. Además, cuenta con amplias capacidades en fabricación avanzada de composites y en mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en los mercados de aeronaves y helicópteros.
"Fortalecer" la presencia industrial de Mades
Ambas partes han expresado su confianza de que este contrato "fortalezca" la presencia industrial de Mades y "acelere el crecimiento en competencias técnicas, apoyando la creación de empleo altamente cualificado".
"Con ello, el programa contribuirá al desarrollo de Málaga y Andalucía como un polo de excelencia en sistemas electrónicos avanzados, alineado con las necesidades de aplicaciones críticas en los sectores aeroespacial y de defensa", han añadido.
