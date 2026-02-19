Una dependienta de perfumería de Málaga robaba los datos de las tarjetas de clientas para pagar sus deudas en un centro comercial

Una empleada de una perfumería del centro de Málaga ha sido detenida por presuntamente apropiarse de los datos de tarjetas bancarias de varias clientas y utilizarlas para saldar sus deudas personales. La investigación de la Policía Nacional estima que la mujer habría estafado más de 3.000 euros a tres personas, una de ellas una anciana de 91 años.

Las denuncias pusieron en marcha las pesquisas de los agentes de la Comisaría de Distrito Centro, que comprobaron que, en todos los casos, los conceptos de las transferencias mencionaban a una misma entidad financiera vinculada con una gran superficie comercial. Rastreando los movimientos bancarios de las víctimas, los investigadores encontraron otro punto en común entre ella: eran clientas habituales de una perfumería en el centro de la capital en la que habían pagado con sus tarjetas.

Víctimas vulnerables

La Policía Nacional constató que los cargos fraudulentos iban destinados a saldar deudas que una de las empleadas de la perfumería había contraído con la entidad financiera que le gestionaba los créditos de sus compras en un centro comercial de la capital. La investigada aprovechaba su puesto de trabajo y su estrecha relación estrecha con clientas de perfil vulnerable para anotar de forma simulada los datos bancarios de sus tarjetas para usarlas sin autorización.