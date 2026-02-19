Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad

La intensidad de las borrascas de los dos últimos meses han terminado de llenar acuíferos y embalses de Málaga, hasta alcanzar unos niveles de lleno total. El subsuelo ya apenas puede absorber más agua, pero es que los embalses están a apenas 50 hectómetros del lleno total. La Red Hidrosur apunta que los embalses de la provincia han alcanzado una media del 91% de su capacidad, con los grandes pantanos llegando a su máximo.

Llama la atención el estado de La Viñuela, que en septiembre de 2023 estaba al 8,3% de su capacidad. Fue precisamente ese momento, con la etiqueta de 'embalse muerto' desde hacía casi un año, cuando recibió los primeros aportes de agua en forma de lluvias en 15 meses. A partir de ahí la recuperación del embalse se ha mantenido de forma lenta durante dos años y medio.

Recibió el empujón definitivo a partir del verano de 2025, cuando la sucesión de trece borrascas desde octubre hasta mitad de febrero han recargado sus reservas. Actualmente alcanza el 83% de su capacidad, con 136,5 hectómetros de agua y a solo 28 hectómetros de alcanzar su capacidad máxima.

Hay que recordar que el embalse de La Viñuela es el más grande de la provincia, con diferencia, siendo un activo clave de la Red Hidrosur para mantener el abastecimiento de agua en gran parte de la provincia, tanto de consumo humano como para riego. De hecho, hace un año y después de acumular una pluviometría importante, con 324 litros por metro cuadrado desde octubre a febrero, tenía 100 hectómetros menos que ahora. Lo que da una idea de la gran cantidad de agua acumulada en estos meses.

Situación de las reservas de agua en el subsuelo. / Forestdrought_app

Más embalses de Málaga cerca del 100%

La situación de La Viñuela no es el único que ha dado un vuelco total. El complejo de pantanos del Guadalhorce (formado por tres embalses: Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y Guadalteba) se encuentra en sus límites máximos, con cifras que oscilan entre el 98,81% del Guadalhorce y el 99,07% del Conde del Guadalhorce, que lleva 24 horas desembalsando agua al superar el nivel de seguridad con 67,39 hectómetros y que ha bajado a los 65,78 hectómetros de las 9.00 horas de este 19 de febrero.

En el caso del embalse del Guadalhorce, está a apenas 1,5 hectómetros de alcanzar su capacidad máxima. Sus 124,23 hectómetros de agua actuales contrastan con la situación de hace un año, que en esta misma fecha acumulaba apenas 16,57 hectómetros, el 12,8% de su capacidad.

El embalse de Guadalteba, el segundo más grande de la provincia con una capacidad máxima de 153,30 hectómetros, acumulaba unas reservas de agua del 98,90%, es decir 151,62 hectómetros, casi multiplicando por cinco la cifra de reservas de febrero de 2025.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el estado de los embalses de Málaga.

Embalse de La Concepción

El embalse de La Concepción suele tener menos problemas de reservas por dos razones. No tiene mucha capacidad de almacenaje de agua (apenas un tercio que el Guadalteba) y recibe los aportes de agua de la Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja, que suelen contar con una pluviometría muy alta. No obstante, sus reservas son muy importantes para el abastecimiento de la Costa del Sol y reducir la dependencia del agua de desaladora, mucho más cara.

Los datos de la Red Hidrosur muestran que este embalse se encuentra al 84,86% de forma estable en los últimos días, sin necesidad de acometer nuevos desembalses para mantener el nivel de seguridad.

El Guadalmedina con agua por el desembalse del Limonero la pasada semana / Álex Zea

Presas de regulación

Las presas de Casasola y Limonero no son embalses pensados para acumular reservas de agua, sino para regular las crecidas de la cuenca del Guadalmedina y evitar inundaciones. Por eso, apenas su capacidad no es mucha y es habitual ver que desembalsan agua. Esto se debe a que mantienen la mitad de su capacidad sin llenar para tener un amplio margen ante posibles riadas.

No obstante, la presa del Limonero está al 99% de su capacidad y sigue una leve tendencia a seguir aumentando, por lo que no sería raro que se volviera a desembalsar agua en los próximos días (el tercero en apenas 15 días) para mantener su margen de seguridad. No debe superar los 14 hectómetros de agua (de los 25 hectómetros de capacidad máxima) y actualmente está en 13,98.