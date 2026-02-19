Los médicos jóvenes de Málaga dicen basta: “Esto no puede continuar, no es sostenible”

Marta tiene 27 años y es residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria. Le apasiona su profesión, pero tiene claro que el sistema debe cambiar. “La situación es insostenible”, asegura con rotundidad. “Al final somos el único gremio dentro del hospital que seguimos con estas condiciones de turnos de 24 horas, sin plus de nocturnidad, ni plus de peligrosidad”, señala la joven facultativa.

“Hay días que no te ha dado tiempo ni acostarte; otros tienes suerte y, a lo mejor, puedes dormir dos horas. Pero hay muchas veces que llevas 23 horas trabajando y te entra un paciente crítico por la puerta y tienes que pensar rapidísimo porque es la vida del paciente lo que está en juego”, relata la médico, que realiza las guardias en las Urgencias del Hospital Regional de Málaga. “Son horribles”.

Su madre también es médico de familia, así que lleva sufriendo desde pequeña estas jornadas interminables que ahora vive en primera persona. Precisamente por eso, está convencida de que no quiere esa vida para ella. “No estoy dispuesta. Yo he visto la vida que ha llevado mi madre, muy esclava de su trabajo, y a ella le encanta, pero no justifica la vocación con esta situación”, sostiene.

Manifestación en Málaga

Marta es uno de los cientos de jóvenes facultativos que salieron ayer a la calle en Málaga para mostrar su rechazo al Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que reconozca y valore la profesión médica. Cerca de un millar de médicos recorrieron la calle Larios en el tercer día de huelga nacional al grito de ‘Médico cansado, error asegurado’ o ‘No es vocación, es explotación’. Entre ellos abundaban los médicos jóvenes y no es casualidad. Tienen toda su carrera por delante y su futuro profesional quedará determinado por el modelo que finalmente se apruebe.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, destacó en la manifestación que algo ha cambiado en las nuevas generaciones: “Nosotros, los médicos ya un poco más veteranos, esto lo hemos vivido. Los más jóvenes son los que han llegado y verdaderamente han dicho ‘esto es insostenible, no se puede trabajar de esta forma’”.

Coincide con él Daniel Clavijo, vocal representante de médicos en formación del Colegio de Médicos, que asegura que el ambiente entre los residentes malagueños es de “indignación total” hacia el Ministerio. “La generación actual tiene más conciencia del daño que supone trabajar de esa manera”, explica Daniel, que aclara que eso no significa que tengan menos vocación, afán por aprender o por dar lo mejor de ellos mismos. “Decimos basta, por favor, recapacitad”, subraya el vocal de los MIR. “Vemos que esa cultura que se intenta perpetuar ya es inadmisible y no se debería consentir por el bien de los pacientes”, incide.

Guardias 24 horas

Raquel (31 años), residente de Medicina Interna, también es hija de médicos y tiene claro que no quiere ese mismo futuro para ella. “Yo lo he sufrido también como hija, que mis padres se iban y estaban fuera 24 horas y yo quiero también conciliación familiar para mis hijos”, apunta la joven médico, que se plantea irse a trabajar al extranjero si la situación no se modifica. “O cambian las condiciones médicas o nos vamos a ir”.

“Yo estoy aquí porque la semana pasada hice cuatro guardias”, comenta. “Estamos agotados por la situación”, recalca Raquel, que detalla que pueden llegar a hacer más de 70 horas semanales. “Reclamamos una sanidad digna para todos, para los pacientes y también para los médicos”, añade.

El fin de las guardias obligatorias de 24 horas es una de las principales reivindicaciones del colectivo médico. Denuncian que son agotadoras, que se pagan por debajo de la jornada ordinaria y que no computan para la jubilación. “¿Quién trabaja a día de hoy y no cotiza?”, se pregunta María (27 años), residente de Pediatría de tercer año, que defiende que “lo único que pedimos es un poco de igualdad y trabajar lo mismo que trabajan otras personas”.

Estatuto Propio

“Tienes mínimo una guardia, normalmente son dos a la semana, si empatas un triplete, es que echas más de 70 horas semanales. Entonces creo que no son las condiciones para un futuro a largo plazo. Por eso hay tanta gente quemada y que se está yendo”, señala la joven pediatra, que opina que la sociedad no es todavía plenamente consciente de la realidad del colectivo médico y de los motivos por los que se movilizan. Por ello, quiso acudir a la manifestación y ayudar a visibilizarlo. Confiesa que ella misma desconocía las condiciones a las que están sometidos los médicos hasta que comenzó la residencia. “Te das cuenta cuando llegas”.

La principal demanda de los facultativos es la creación de un Estatuto Marco propio que recoja las particularidades de la profesión médica. “Estamos reivindicando un Estatuto Propio, pero porque las condiciones del médico son diferentes al resto de compañeros. Entonces, lo que queremos es un estatuto que regule esas guardias interminables de 24 horas, que, aparte, son horas que no cotizan y no nos cuentan en nuestra jubilación”, explica Laura (28 años), médica de familia, que el miércoles también estuvo presente en la manifestación.

Una situación insostenible

Lamenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, no esté dando “ninguna respuesta” a sus reivindicaciones. “Es un poco frustrante y agotador”, sostiene Laura, que percibe un consenso claro entre sus compañeros de que no están dispuestos a seguir soportando las condiciones que los médicos han venido asumiendo hasta ahora. “Sobre todo porque somos los que más futuro por delante tenemos, entonces no queremos seguir trabajando así”, declara. “Esto no puede continuar, no es sostenible”.

“Si lo hubiera sabido no estudio Medicina”, afirma Clara (35 años), especialista de Psiquiatría. “Tenemos unas condiciones lamentables”, asevera la profesional, que recuerda que “la huelga no la hacemos solo por nosotros, la hacemos también por los pacientes”.

“Yo estoy decepcionado porque cuando uno entra en la carrera no se imagina que se pueda someter a tanta presión a un ser humano”, comparte Carlos (27 años), que es residente de Pediatría de tercer año. “Tú estás en bachillerato y te esfuerzas mucho, luchas por tu vocación y por entrar a una carrera difícil; luego sigues estudiando muchos años y cuando llegas te sientes engañado y decepcionado por el sistema, porque no te está apoyando y devolviendo todo lo que tú también cuidas de él”, relata el joven médico. “No estamos dispuestos a callarnos más como se ha venido haciendo hasta ahora y normalizado unas situaciones que nunca se deberían haber normalizado”, concluye.