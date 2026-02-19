El importe medio de las hipotecas para vivienda en Málaga se dispara a un récord de 223.600 euros, el doble que hace 10 años

La provincia de Málaga ha cerrado el ejercicio de 2025 con un total de 22.750 hipotecas suscritas sobre vivienda, lo que supone un 12,6% de incremento en relación a las cifras del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El ritmo de firmas de préstamos hipotecarios se ha mantenido de nuevo al alza, impulsado por la alta demanda de compra de vivienda y un contexto de tipos de interés contenidos por parte del Banco Central Europeo (BCE). El volumen de hipotecas en Málaga es el más alto dese 2022 (en ese año hubo casi 23.000 préstamos).

Lo que sí vuelve a batir récords históricos es la cuantía media de los préstamos concedidos en Málaga, con un importe en 2025 de 223.611 euros (el tercero más alto del país a nivel provincial, tan sólo superado por los 282.800 euros de Baleares y los 255.400 de Madrid).

Las hipotecas suscritas en 2025 en Málaga presentan así un valor medio superior en un 14,3% a las de 2024, que se movían en 195.600 euros (lo que significa, en números redondos, 28.000 euros más) y un 26% si echamos la vista a dos años atrás (2023) cuando el promedio era de 176.470 euros (la subida del importe en este caso es de 47.000 euros). El significativo incremento está ligado, lógicamente, a la subida del precio de la vivienda.

Hace diez años, en 2015, el promedio del importe concedido en las hipotecas en Málaga estaba en unos 112.500 euros. Desde entonces la cuantía ha subido un 98% (es decir, se ha duplicado), elevando así enormemente el esfuerzo económico exigido a los hogares.

Según los datos del INE, los bancos han prestado en Málaga en 2025 un total de 5.087 millones de euros para financiar las hipotecas concedidas, un 28,8% más que el año anterior. La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

Construcción de nuevas viviendas en la zona de Teatinos, en Málaga capital. / Álex Zea

"Se adelantan decisiones de compra por si los precios suben más"

El director de estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, ha afirmado que los datos del INE reflejan un mercado hipotecario con cifras "muy sólidas".

"Si ya en 2024 se observó un notable dinamismo, en 2025 el crecimiento se ha intensificado. La demanda está aprovechando el entorno de tipos de interés más bajos y, ante la previsión de que los precios de la vivienda continúen al alza, opta por adelantar decisiones de compra", apunta.

A su juicio, de cara a 2026, todo apunta a que los precios seguirán aumentando (aunque a un ritmo más moderado), por lo que la accesibilidad a la vivienda "difícilmente mejorará de forma generalizada".

Asimismo, Font señala que será clave la evolución de los conflictos internacionales y su posible impacto sobre la inflación y los tipos de interés, tanto en la Zona Euro como en el resto de las economías mundiales”.

Datos en España

A nivel nacional, el número de hipotecas sobre viviendas superó en 2025 el medio millón, 501.073 operaciones, lo que supone un 17,8 % más que un año antes y la cifra más alta desde 2010, según los datos divulgados por el INE.

El capital prestado se situó en 82.044,7 millones de euros, un 32,6 % por encima del registrado en 2024, lo que supone que ha crecido en once de los últimos doce años.

Por su parte, el importe medio de las hipotecas creció un 12,6 %, hasta 163.738 euros, según el INE.

Durante el año, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó en 2025 en todas las comunidades autónomas, con los mayores incrementos en Cantabria (42,8 %), La Rioja (37,0 %) y Murcia (28,6 %).