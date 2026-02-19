Joaquín Villanova: "El liderazgo del área metropolitana no puede ser del alcalde de Málaga sino de la Junta de Andalucía"

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha reivindicado en la primera edición del evento Marca Guadalhorce organizado por La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica, el liderazgo de la Junta de Andalucía en la gestión de la llamada área metropolitana de Málaga y la unión de los pueblos del Valle del Guadalhorce para luchar en la defensa de sus intereses comunes. "Nuestra comarca es rica en el sector agro y en la agricultura ecológica, pero nunca ha tenido una planificación estratégica como hemos venido haciendo en Alhaurín de la Torre desde el año 1997", indicó Villanova. "Nos tenemos que olvidar del chauvinismo de Málaga y propongo que sea la Junta de Andalucía la que debe liderar la coordinación entre Málaga y el Valle del Guadalhorce, sobre todo en las cuestiones de movilidad que nos afectan a los municipios del Área Metropolitana de Málaga", aseguró.

Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre / ALEX ZEA

El alcalde reivindicó el papel de Alhaurín de la Torre como referente institucional y motor de iniciativas estratégicas en el Valle del Guadalhorce y la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado entre los municipios de la comarca y del Área Metropolitana:"El liderazgo no depende de un alcalde, depende de todos los alcaldes", aseguró. Además, también aludió al liderazgo de la Junta de Andalucía para aumentar cualitativamente las oportunidades de crecimiento a todos los niveles de esta zona tan estratégica de la provincia. En su intervención, el regidor ha puesto el acento en la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y tejido social para consolidar un modelo de desarrollo equilibrado que compatibilice crecimiento económico, sostenibilidad y calidad de vida y dé soluciones a cuestiones de movilidad, vivienda, infraestructuras, recursos hídricos, impulso industrial y agroalimentario, logístico, etc.

Villanova denunció la falta de coordinación entre administraciones y abogó por trabajar para "crear la mancomunidad de municipios de la comarca del Guadalhorce y por la unión de los Planes Generales de Málaga y Alhaurín de la Torre". Por último, también dijo que la localidad que dirige "no es una ciudad dormitorio y es sinónimo de calidad de vida", afirmó.

El evento organizado por nuestro periódico en la Casa de la Cultura Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre ha sido una jornada en la que se ha analizado en clave económica y social las nuevas realidades que depara una comarca tan productiva como es la del valle de Guadalhorce. El evento ha contado con el patrocinio de Cajamar, Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Ayuntamiento de Coín, Ayuntamiento de Pizarra, Colegio El Pinar, Unio Sinergy Group, Moto Siles, INKO y ENITEC, y la colaboración de Oleum Alcazaba, INNAVEX y AVO Group. José María de Loma, redactor jefe de nuestro periódico, presentó el evento.

José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga / ALEX ZEA

José Ramón Mendaza, director de nuestro periódico, dio la bienvenida a los asistentes y comentó que el Valle del Guadalhorce "es una tierra de oportunidades, con un proyecto propio, calidad de vida y es pieza clave en la provincia de Málaga por su cercanía a la capital y a la Costa del Sol" .Mendaza dijo de la zona que tiene todos los ingredientes para ser una zona "equilibrada, innovadora y sostenible" pero también con unos retos a cumplir como la mejora de la movilidad y la gestión del territorio y el agua.

Tras el director de La Opinión intervino Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Málaga, quien señaló que el Valle del Guadalhorce "es la expansión natural a Málaga capital, una zona fértil de las más importantes de Andalucía y muy importante por la industria agro y su producción local y ecológica". Ortega destacó la importancia de la inversión: "Hay que invertir y se necesitan administraciones que crean en el potencial de la comarca junto a las empresas". El representante de la Diputación malagueña citó el gran trabajo hecho en el Caminito del Rey y el corredor verde del Guadalhorce y concluyó su intervención asegurando que "el futuro de Málaga pasa por el Guadalhorce".

Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga / ALEX ZEA

La ponencia de la mañana corrió a cargo de Benjamín del Alcázar, decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA. En ella analizó la importancia de la marca territorial como elemento clave para el posicionamiento estratégico que contribuya a impulsar el desarrollo económico y consolidar la identidad de la comarca del Guadalhorce en mercados nacionales e internacionales. El catedrático malagueño analizó el poder de las marcas territorio, los aspectos que hacen diferentes a la comarca del valle y los retos futuros de la zona y las claves para activar la Marca Guadalhorce.

Para Del Alcázar, apostar por la marca territorio sirve para mejorar la competitividad de la comarca en su afán de captación de inversores, atracción del turismo y captación y retención del talento. "Impulsar el segmento agro como eje diferencial para crear valor y empleo y reforzar el atractivo residencial y la cohesión comarcal" son dos tareas que constituyen un concepto de marca. Además de estas dos primeras ideas, Del Alcázar hizo referencia también al posicionamiento del Valle del Guadalhorce como destino experiencial basándose en sus recursos naturales y patrimoniales, la conectividad y las infraestructuras, la agricultura, la agroindustria y la importancia del tejido empresarial y el potencial y crecimiento de la actividad turística.

La ponencia principal del evento corrió a cargo de Benjamín del Alcázar, decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA / ALEX ZEA

Para el decano de la UMA los retos estratégicos para la comarca pasan por la gestión de los recursos hídricos, frenar el despoblamiento en algunos municipios de la comarca, superar el déficit de banda ancha, mejora de las infraestructuras para la movilidad interna, ofrecer un turismo experiencial profesionalizado y coordinado y fomentar la coordinación supramunicipal de la marca territorio.

Por último, el ponente ofreció unas reflexiones finales que reforzaban la definición de una marca (Guadalhorce) como estrategia para el desarrollo económico y la diferenciación de otros territorios con «elemento claves para generar productos que atraigan clientes y mercados» donde los agentes e instituciones tienen el objetivo de jugar, junto a la comunidad local un papel estratégico en el desarrollo de un producto dirigido a diferentes públicos objetivos como pueden ser «los turistas, los inversores o los nómadas digitales».

Mesas redondas

La primera de las dos mesas redondas previstas en el programa reunió a José Manuel Pabón, gerente de INKO, Francisco Javier Martín, CEO de Unio Sinergy Group, Carlos Muñoz, gerente de Empresas de Cajamar y Carlos Espinosa, gerente de Moto Siles para debatir sobre el “Gualdalhorce: Zona de Oportunidades”.

Preguntados por los retos de las empresas de la comarca, los representantes empresariales apostaron, entre otras, por tener un mejor acceso a la financiación, evitar la fuga de talento y agilizar los trámites burocráticos. "Necesitamos invertir en tecnología para ser más competitivos y hacer un marco nomativo ágil y accesible", señaló Francisco Javier Martín, quien también indicó la importancia de la colaboración público privada. Para José Manuel Pabón, "el reto es trabajar la unidad con la administración para que ayuden a las empresas a conseguir objetivos y por otro lado invertir en captar y retener talento".

Carlos Espinosa denunció una brecha "entre las administraciones y los jóvenes emprendedores", se felicitó por el crecimiento de clientela internacional en su negocio de automoción y reconoció que la búsqueda de talento local "es difícil". Por su parte, Carlos Muñoz aseguró que la logística y el transporte deben mejorar porque, en caso contrario "las empresas pueden perder posición" y reiteró la dificultad para captar talento.

Tras los retos se analizaron en la mesa las oportunidades de las empresas a un futuro a corto y medio plazo. Para Francisco Javier Martín hay que aplicar la tecnología y la digitalización al sector agro, acometer una mejora de las infraestructuras turísticas, apostar por las energías renovables y, sobre todo, y ahí coincidió con Carlos Espinosa en "aprovechar la gran oportunidad que puede significar la ciudad aeroportuaria cuando sea una realidad".

Imagen de la primera de las mesas redondas de la I edición de Marca Guadalhorce / ALEX ZEA

José Manuel Pabón indicó que "el principal motor que tenemos es que hoy en día la gente quiere tener más calidad de vida y Málaga y el Guadalhorce tiene todo para que eso se dé". Carlos Muñoz puso el acento en que Cajamar trabaja la innovación agroalimentaria y "gestionamos herramientas digitales que ayudan a tomar decisiones a los profesionales del agro".

La inversión en el Valle del Guadalhorce debe venir, según, los invitados, por el "tremendo potencial del sector agro" y por ser una comarca con una estabilidad política y social donde todos reman en la misma dirección. José Manuel Pabón aludió a la intervención de la Administración "que trabaja para que se garantice el crecimiento de las empresas", Carlos Espinosa comentó lo positivo que generaba "nuestra magnífica ubicación geográfica en la que deben mejorarse los accesos", y Carlos Muñoz incidió en la idea de que siempre "defenderían la inversión en el Valle del Guadalhorce".

Mesa de alcaldes

Posteriormente, la segunda mesa, ‘Comarca Guadalhorce: presente y futuro’, ha contado con la intervención del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova junto a los alcaldes de Coín y Pizarra, Francisco Santos y Félix Lozano respectivamente. En este espacio se ha profundizado en los principales retos actuales del territorio -infraestructuras, agua, vivienda, empleo juvenil o articulación comarcal-, así como en el equilibrio entre el crecimiento derivado de la proximidad a Málaga y la preservación de la identidad y la calidad de vida.

Villanova defendió la importancia de una visión compartida entre municipios que permita impulsar grandes proyectos conjuntos en la próxima década, apostando por un desarrollo sostenible que consolide al Valle del Guadalhorce, "la Toscana de España", como una comarca competitiva, cohesionada y atractiva para la inversión. "El Valle del Guadalhorce es un territorio impresionante y sin embargo no ha habido ni coordinación ni liderazgo para hacer un Área Metropolitana como la de, por ejemplo, Barcelona", dijo.

"Crecemos por encima de la media de Andalucía y podemos crecer más si las infraestructuras fueran mejores", dijo. Además, Villanova señaló que "hay que proteger el suelo para la agricultura y fomentar suelo industrial y logístico". Por último remarcó la idea que trasladó durante toda la mañana de que hace falta la unidad de los ayuntamientos para favorecer a los empresarios.

Los alcaldes de Coín, Alhaurín de la Torre y Pizarra estuvieron en la segunda mesa redonda / ALEX ZEA

"El Valle del Guadalhorce es el presente", dijo Francisco Santos. El alcalde de Coín comentó que el suministro de energía es fundamental para el futuro de la comarca y adelantó un acuerdo con Endesa para instalar una subestación eléctrica en el pueblo. Criticó la "falta constante de mano de obra en todos los sectores" y se felicitó por la futura construcción de un instituto de FP Dual en la localidad. Por último pidió la llegada del cercanías a Coín.

Para Félix Lozano, uno de los problemas a solucionar es dotar de más trenes y frecuencias al Cercanías que llega a Pizarra. También se felicitó por el futuro desdoblamiento de la M-357 porque mejorará el tráfico, reivindicó el trabajo conjunto de los pueblos del Valle y manifestó la importancia "de no perder nunca la identidad" y se mostró partidario de la creación de la Mancomunidad del Valle del Guadalhorce "para crear un modelo de comarca y luchar por lo nuestro".

Joaquín Villanova volvió a insistir en que debe ser la Junta de Andalucía quien tome las riendas de la gestión del Área Metropolitana de Málaga, se quejó de que la aprobación de la Ciudad aeroportuaria lleve ya más de 15 años de tramitación y de la lentitud a la hora de acometer cualquier proyecto. Se quejó de que los Ayuntamientos "tengan que hacer de todo".

El alcalde de Coín aseguró que "Coín crece por el crecimiento de Málaga y de la Costa del Sol" y se mostró muy preocupado porque el Guadalhorce "muera de éxito como le está pasando un poco a Málaga con el tema de la vivienda y las infraestructuras". Félix Lozano advirtió que "hemos tenido la suerte de que hemos visto cómo ha cambiado Málaga en las últimas dos décadas y ahora todos quieren venir pero con los precios actuales de la vivienda, la gente se va a los pueblos cercanos y es ahí donde está nuestra competitividad aunque siempre teniendo claro que nuestro crecimiento debe ser sostenible", dijo.