¿Lanzamiento de huesos aceituna? El curioso evento en la Axarquía de Málaga que incluye degustaciones, talleres y cocina en directo

Concurso de lanzamiento de huesos de aceituna, catas gastronómicas, exposiciones y toda clase de actividades para todos los públicos. Esto es lo que ofrece el municipio malagueño de Riogordo, en plena Axarquía, para celebrar La Molienda de Riogordo, que este año cumple su edición número 15.

Una fiesta "cultural, etnográfica y gastronómica" que gira en torno al aceite de oliva virgen extra (AOVE), elaborado en el municipio principalmente con la variedad de aceituna Verdial de Vélez, todo un emblema de la Alta Axarquía.

Una fiesta para celebrar el "oro líquido" de la Axarquía

"Es el oro líquido de estos pueblos", han señalado desde el Ayuntamiento de la localidad malagueña, que ha preparado todo un fin de semana de ocio y cultura con exposiciones, conferencias, cocina en vivo, visitas guiadas y un mercado de productos locales vinculados al aceite, que se instalará en la calle Iglesia.

Además, los visitantes podrán descubrir cómo se utiliza un molino del siglo XVI para la molienda de aceitunas y visitar sus olivares, así como acudir a distintas visitas guiadas y disfrutar de la actuación de la panda de verdiales, todo ello celebrado desde este viernes hasta el domingo.

Tapas y degustaciones en Riogordo

Con motivo de esta festividad, los vecinos y visitantes también podrán "echar la porra" en los bares y restaurantes del municipio, que servirán todo tipo de platos típicos de la gastronomía de la zona elaborados con el AOVE Verdial.

Una jornada repleta de gastronomía en la que los ciudadanos podrán disfrutar de distintas degustaciones gratuitas de platos típicos de la gastronomía de Riogordo, como el potaje de garbanzos con tagarninas, que se repartirá el sábado, y la paella de caracoles, que se realizará el domingo.

Las actividades del jueves y viernes en este pueblo malagueño

Las actividades comenzarán este jueves con el concurso infantil de recetas con AOVE en el Museo Etnográfico de Riogordo.

Sin embargo, no será hasta el viernes cuando arranque la programación oficial con una visita guiada y un taller de iniciación a la cata de aceite de oliva a las 9.30 horas en el Museo Etnográfico de Riogordo.

A esto le seguirá una plantación de olivos en el entorno urbano de Riogordo y la inauguración del mural conmemorativo de la Molienda de Riogordo en la calle Pablo Picasso.

A las 19.30 horas, por su parte, se celebrará un showcooking con degustación sobre 'AOVES y quesos en la cocina andalusí'.

La programación del domingo para La Molienda de Riogordo

El sábado se celebrará una visita guiada para presenciar la elaboración del Oro Líquido Verdial y un desayuno molinero en Agro-Olivarera de Riogordo a las 10.00 horas, misma hora a la que se producirá la VII Cross 'La Molienda de Riogordo'.

De 11.30 a 20.00 horas, se podrá acudir al Museo Etnográfico de Riogordo para ver en funcionamiento el antiguo molino aceitero, del siglo XVI, tras lo que se producirán distintas conferencias.

De 13.00 a 14.00 horas, se llevará a cabo el taller de iniciación a la cata de aceite de oliva virgen extra, mientras que a las 16.30 horas se celebrará una elaboración y prensado del cargo de capachos, amenizado por Cantes del olivar.

A las 17.30 horas se realizará una degustación de repostería local armonizada con AOVE Verdial, a lo que seguirá a las 18.00 horas el VIII Recital de poesías 'La molienda de Riogordo'.

Finalmente, la jornada se completará a las 20.00 horas con la presentación del libro 'Las Calles de Riogordo', acompañado también por la Escuela de Verdiales de Colmenar.

El último día de esta fiesta, el domingo

El domingo 22 de febrero, el municipio celebrará distintas conferencias en el Museo Etnográfico de Riogordo, así como un taller de iniciación a la cata de aceite de oliva virgen extra de 11.00 a 12.00 horas.

A las 13.00 horas se producirá la entrega de premios 'Olivo de Fúxcar Local y Nacional', mientras que en la calle Iglesia se producirá de 10.00 a 13.00 horas talleres de artesanía vinculados a la cultura del olivo, como el taller de limpiar aceitunas con zaranda, un concurso de partir aceitunas verdiales y un taller de elaboración de capachos con esparto.

A las 13.30 horas se llevará a cabo un concurso de lanzamiento de huesos de aceitunas aloreñas de Málaga, mientras que a las 14.00 horas se producirán bailes de Maragatas, todo ello amenizado por la panda de Verdiales 'San Isidro' de Periana. Un completo fin de semana que busca poner en valor Riogordo, su cultura, gastronomía y uno de sus mayores tesoros: el oro líquido que impregna sus calles.