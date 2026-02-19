Málaga recibirá 255 millones del presupuesto de la Junta para hacer frente a los daños de las borrascas

Más de 255 millones de euros llegarán de manera urgente a Málaga y provincia para hacer frente a los daños ocasionados por los temporales. Así lo ha confirmado esta mañana la delegada del Gobierno Andaluz en la ciudad, Patricia Navarro, en la presentación del Plan Andalucía Actúa que contará con una partida económica de 1.780 millones de euros. Se trata de un presupuesto que llegará a las provincias en varias fases y que se presentan un día después de los 7.000 millones de euros que aportará el Gobierno de España por la misma causa.

Este plan de ayudas se enmarca en un contexto de urgencia en el que la Junta de Andalucía busca hacer frente a las pérdidas materiales y económicas que han sido devenidas por el temporal, unos episodios de lluvia que han puesto a prueba las infraestructuras y que han afectado a toda la comunidad autónoma, con especial saña en Cádiz y Málaga. A repartir entre ocho provincias, cerca de 1.000 millones de euros serán ayudas al campo andaluz, de los cuales 700 millones irán destinados a ayudas directas y a explotaciones de agricultores y de nativos, mientras que 31 millones llegarán al sector de la pesca y 137 a infraestructuras de agua.

Ayudas para carreteras

El Plan Andalucía Actúa recoge una partida total de 500 millones de euros para actuar por emergencia en las carreteras de toda Andalucía que, asegura la delegada de la Junta, ha sido "uno de los grandes caballos de batalla". Se procederá en varias fases. En la primera serán 260 millones, de los cuales 47 millones vendrán a la provincia de Málaga. Una cuantía que se suma a los 18,1 millones que, ha recordado Navarro, ya se aprobaron en un plan de asfaltado para todas las carreteras de Andalucía que presentaban daños en el firme o que contaban con afecciones acumuladas a lo largo del tiempo, una partida que desembolsó 151 millones de euros para Andalucía. La suma de las dos cantidades situaría esta primera fase de ayudas en 65,1 millones de euros para el arreglo de las carreteras.

Según ha explicado Patricia Navarro, un total de cinco carreteras de la provincia siguen cortadas al tráfico: la 7202, de Archidona, donde están pendientes de informes geotécnicos; la A-7150, de Casares; la A-7206 de Sayalonga, la A-373, de Cortes de la Frontera; y la A-357, de Ardales. Aunque insiste en que hay otras carreteras, "un total de 10", que tienen cortes parciales en puntos kilométricos muy concretos donde ya se suman 40 incidencias por daño. La delegada ha añadido que cada una de ellas también será "objeto de intervención".

Agricultura, ganadería y pesca

Las pérdidas en el campo en la provincia ascienden a 165 millones de euros tras estos meses de borrascas, una suma de 85,5 millones solo en la agricultura y la ganadería. Así lo ha confirmado Patricia Navarro, quien además ha detallado la estimación de daños en los diferentes sectores: más de 10 millones en caminos rurales, casi 40 en cauces en los que ya había una inversión reciente tras la dana y más de 4 millones en vías pecuarias.

En total, no solo para el campo, los cauces, la vía pecuaria y los caminos rurales, sino también para ayudas directas para explotaciones agrícolas y ganaderas se ha destinado una partida de más de 165 millones de euros.

Quedan 150 carreteras cortadas por inundaciones en Andalucía. / L. O.

Autónomos y pequeñas empresas

Miles de trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) han visto interrumpida y afectada su actividad a lo largo de estos meses. Para ellos también hay ayudas. Con 35 millones de euros de los cuales 10 llegarán a Málaga, la Consejería de Empleo prevé destinar ayudas de hasta 2.000 euros por autónomo, que serán 200 euros el mes durante 10 meses, de febrero a noviembre.

Por su parte, las pymes podrán recibir ayudas de hasta 3.500 euros por trabajador contratado, con 350 euros al mes por trabajador durante los mismos 10 meses. La Junta pretende así compensar las pérdidas que hayan sido devenidas por las adversidades climáticas.

Ayudas a ayuntamientos afectados

La Junta de Andalucía prevé un paquete de ayudas para todos aquellos que han visto afectada su instalación, infraestructura y equipamiento de titularidad municipal. Se trata de 35 millones de euros que se podrán ampliar en una segunda fase hasta 15 millones. Navarro ha confirmado que la Delegación del Gobierno es quien está recabando toda esta información, aunque será la Delegación de Justicia, Función Pública y Administración Local la encargada de conceder esas ayudas, hacer las resoluciones e informar de todo el procedimiento. "Vamos a intentar que ninguno de los municipios afectados se quede atrás", ha destacado. Se estima que serán alrededor de siete millones de euros lo que llegará a la Policía de Málaga para ayudar a los consistorios.

Plazo de solicitudes de las ayudas

Patricia Navarro ha insistido en que las solicitudes de las ayudas "son muy importantes". Las de autónomos y pymes se podrán presentar a partir de abril y el plazo de presentación estará abierto hasta el 30 de junio. "En mayo prevemos tener la primera resolución de ayudas concedidas", ha añadido la delegada del Gobierno Andaluz. Estas ayudas son compatibles con las de explotaciones agrícolas y ganaderas, que se podrán desde la primera quincena de abril y también se empezarán a conceder a partir de junio.

Los plazos de solicitud de recursos para los ayuntamientos ya se han abierto. Estos trámites van "mucho más rápido" que los demás, asegura Navarro, quien también ha destacado que desde la semana pasada se encuentran en contacto con ellos y ya reciben sus valoraciones de daños. Los Consistorios contarán con unos anticipos del presupuesto para llevar a cabo la ejecución de obras e intervenciones en esas infraestructuras de titularidad municipal.

La presentación de las valoraciones se realiza en un plazo de 10 días tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la declaración de situaciones excepcionales, un plazo que ya está corriendo.

Otras partidas económicas

Los centros sanitarios también tienen una partida prevista en el Plan Andalucía Actúa. La inversión asciende a 13 millones de euros, de los cuales seis llegarán a la provincia de Málaga, donde se estima que los daños valorados por la Delegación de Salud rocen los dos millones de euros. Por otro lado, los centros educativos también suman 78 millones de euros para toda la comunidad autónoma. En total, seis millones de euros que serán destinados a sufragar los arreglos de 52 centros educativos se han visto dañados en Málaga por el temporal.