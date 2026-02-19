Málaga diseña un nuevo escudo contra las inundaciones en la desembocadura del Guadalhorce

El Ayuntamiento de Málaga da un paso más en la estrategia para rebajar la inundabilidad en la desembocadura del Guadalhorce. La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) ha sacado a concurso la redacción del proyecto para ampliar y prolongar el canal de la margen izquierda en el tramo final del río, con el objetivo de asumir las aguas pluviales que hoy acaban evacuando directamente al cauce. La licitación parte con un presupuesto de 359.933,9 euros (IVA incluido) y fija un plazo de ejecución de nueve meses. El periodo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 18 de marzo.

Según la actuación planteada, y que ha sido presentada este jueves por la concejala delegada del área de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, el proyecto abarcará el recorrido que va desde la confluencia del arroyo Merino hasta la desembocadura. La idea es clara: aumentar la capacidad de recepción del sistema y ordenar el drenaje del entorno, de modo que el nuevo canal absorba la escorrentía que actualmente llega al río por distintos puntos.

El trabajo de diseño tomará como base el anteproyecto contratado por Promálaga en 2023, que ya apuntaba al ensanchamiento del canal en todo su trazado hasta la desembocadura y a la modificación de los colectores para que viertan al canal, y no directamente al Guadalhorce.

Un parque inundable como “almacén” en tormentas

La principal novedad respecto a esa solución previa llega en el tramo adyacente al sector SGIT-SNU-G.2 ‘Parque de la Desembocadura del Guadalhorce’ del PGOU: el diseño deberá integrar esos terrenos mediante la creación de un parque inundable ligado al propio canal.

La función es doble. En episodios de tormenta, el parque actuará como área de almacenamiento temporal de agua para reducir picos y riesgos. El resto del tiempo, se concibe como espacio de esparcimiento en el entorno del Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce.

Drenaje sostenible y control de contaminación en las primeras aguas

El planteamiento incorpora técnicas de drenaje sostenible para gestionar la lluvia y la instalación de sistemas anticontaminación. En la práctica, se prevé que las primeras aguas —las que suelen arrastrar más carga contaminante— se conduzcan al colector interceptor unitario para su envío a la estación depuradora Guadalhorce, donde se tratarán antes de devolverlas al canal.

Eso sí, el alcance del proyecto que ahora se licita se centrará en la obra civil necesaria para el funcionamiento hidráulico del futuro parque. La parte urbanística (usos, senderos, vegetación y diseño de estancia) quedará para un proyecto posterior.

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundación en el tramo final del río Guadalhorce. / Ayuntamiento de Málaga

Coordinación con Junta y Gobierno: otras actuaciones en marcha

Penélope Gómez ha encuadrado esta actuación en el trabajo coordinado entre Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Gobierno central para resolver la inundabilidad del tramo final del Guadalhorce.

En ese paquete de medidas se incluyen, entre otras, la laminación en la laguna de Los Prados, el encauzamiento del arroyo Merino, la mejora de las redes interiores de los parques empresariales de la margen izquierda o el trasvase de las cuencas Azucarera, Mayoral y al norte de Ortega y Gasset hacia el propio arroyo Merino. Tras las obras financiadas y ejecutadas por la Junta en el río, el Consistorio señala que avanza ahora en proyectos de mejora de pluviales en los terrenos de ribera de titularidad municipal en esa margen, desde el arroyo Merino hasta la desembocadura.

El puente de la Azucarera, en la hoja de ruta

En paralelo, el Ayuntamiento recuerda que también se ha contratado la redacción del proyecto para la rehabilitación del puente de la carretera MA-21 sobre el Guadalhorce (el conocido como puente de la Azucarera), para abordar patologías detectadas en ambos viaductos —uno por sentido— que, según se indica, no comprometen la seguridad estructural ni su capacidad para soportar las cargas de servicio.

Ese trabajo se plantea como paso previo a la ejecución de la ampliación de vanos contemplada en el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a reducir la inundabilidad en este tramo del río.