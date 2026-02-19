Málaga estrena un espacio para atender a menores víctimas de violencia sexual

Málaga cuenta desde este jueves con un nuevo espacio para la atención integral a menores víctimas de violencia sexual, que se ha puesto en marcha gracias a la cesión de la sede por parte de la Junta a la Fundación Márgenes y Vínculos.

La Fundación ha creado un espacio denominado Barnahus, un recurso especializado para la atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que aplica un modelo avalado por organismos internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

Málaga, única provincia

Durante la inauguración de la sede, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha recalcado que Málaga es la única provincia donde la Fundación cuenta con un espacio cedido por esta administración, y ha agradecido la lealtad de la Fundación al trasladarse desde la sede de titularidad pública que antes ocupaban en la calle Ollerías a este nuevo emplazamiento.

"Aquí hay habitaciones especializadas para ver a esos niños que llegan con un trauma seguramente importante y, por tanto, tienen que sentir la confortabilidad y la amabilidad de un espacio que está pensado para ayudarles y para que puedan recuperar la normalidad en su vida", ha explicado la delegada.

Profesionales que intervienen

El modelo Barnahus -término islandés que significa Casa de la Infancia- permite concentrar en un único espacio seguro y adaptado la intervención de psicólogos, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y otros profesionales.

El presidente de la Fundación, Francisco Mena, ha afirmado que en la nueva sede trabajarán siete psicólogas, una trabajadora social y una administrativa.

Ha indicado que en estos espacios se llevan a cabo pruebas preconstituidas con los menores. Es decir, el menor hace una sola declaración y esa es válida para todo el proceso judicial.

Este servicio especializado de carácter público se presta mediante concierto social con la Consejería de Inclusión Social y cuenta con una financiación global superior a 1,1 millones de euros, correspondiente al lote que agrupa a las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.