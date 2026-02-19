Málaga salva el año de los aranceles de Donald Trump con nuevo techo histórico de exportaciones: 3.450 millones

Málaga ha firmado en 2025 las mejores cifras de su historia en comercio exterior, con un nuevo récord de exportaciones de 3.450,5 millones de euros y una subida del 5,4% respecto al ejercicio anterior, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y por la Agencia Trade de la Junta de Andalucía. A pesar de la bajada de los precios del aceite de oliva (el producto de la provincia con más peso en el mercado internacional) y del impacto de los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europa, las empresas malagueñas han firmado un nuevo ejercicio de crecimiento en sus ventas al exterior.

Las exportaciones siguen así muy sostenidas por el sector ‘agro’, que engloba el 45,7% de las ventas exteriores de Málaga, con 1.577,6 millones de euros, aunque con un descenso en sus cifras del 5,5% debido, fundamentalmente, al menor valor de venta del aceite de oliva en los mercados, tras un 2024 donde la sequía y la menor producción habían disparado en general su precio. El segundo capítulo exportador de Málaga es el de bienes de equipo con 458 millones y una subida del 12,4%.

El auge de exportaciones en Málaga es más palpable si se recuerda que en 2007, en pleno boom económico, Málaga exportaba sólo por valor de unos 1.000 millones al año. La larga crisis que estalló en 2008 motivó un cambio de estrategia en el empresariado malagueño que, en aquella época fiaba casi todo su negocio al mercado interno. Desde entonces, la provincia ha subido más del triple el valor de su volumen exportador.

Cifras andaluzas

Por su parte, Andalucía cerró 2025 como el segundo mejor año exportador de su historia desde que se tienen datos homologables (1995), según ha explicado la Junta. Los 40.433 millones de euros que alcanzaron el valor de sus exportaciones la sitúan como tercera comunidad en ventas al exterior de España y la única de este ‘pódium exportador’ que disfruta de una balanza comercial positiva en 2025, de 572 millones de euros, frente al déficit de las otras dos, Cataluña y Madrid, y el que sufre también España en su conjunto, de 57.055 millones.

La Junta destaca que estos datos de crecimiento y superávit tienen "mayor valor" en un contexto internacional marcado en 2025 por la "incertidumbre" y las "tensiones" que han generado en el comercio mundial y en el precio del petróleo la nueva política comercial y exterior de EEUU con imposición de "nuevos y elevados aranceles".

También menciona, en este escenario de dificultad, la inestabilidad generada por acontecimientos como la guerra en Ucrania; el conflicto de Palestina y el escaso crecimiento, e incluso recesión, de algunas de las principales economías europeas, que son los primeros mercados de destino de las exportaciones andaluzas.

Grúas de contenedores del puerto de Málaga. / Álex Zea

Raking por provincias: Sevilla, la que más factura

Las exportaciones crecieron en siete de las ocho provincias andaluzas; en cinco de ellas (Almería, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén) alcanzando un récord histórico, según la Agencia Trade.

La provincia de Jaén lidera el crecimiento de Andalucía con un 6,5% más en ventas al exterior que en 2024, hasta llegar a los 1.501 millones de euros,

Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía (9.075 millones de euros en ventas), pese a experimentar un descenso del 9% en sus exportaciones.

Cádiz es la segunda provincia en volumen exportado y crecimiento: 7.839 millones, con un avance del 5,7%. Huelva es la tercera exportadora, con 7.341 millones un alza del 0,4% interanual. Almería ocupa el cuarto puesto con 5.949 millones y una subida en sus ventas del 4,6%.

Asimismo, Córdoba, con 3.459 millones de euros en exportaciones, registra un crecimiento del 3,3%. Le sigue de cerca Málaga, con un alza del 5,4%, hasta los 3.450 millones; y Granada registró una subida del 3,9%, hasta alcanzar los 1.820 millones.