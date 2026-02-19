Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embalses de MálagaDelitos sexualesArmas cortas y bengalas en MálagaEsculturas en el PuertoMercadillo en MálagaSergio ScarioloPortero del Málaga CFCopa del Rey de baloncesto
instagramlinkedin

Tiempo en Málaga

Málaga vivió este año el enero con menos horas de sol desde 1996

Aunque Málaga se sitúa como la cuarta ciudad europea más soleada, la falta de sol en enero se notó especialmente tras las fuertes borrascas

Málaga ha sido el mes con menos horas de sol desde 1996.

Málaga ha sido el mes con menos horas de sol desde 1996. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Durante casi 40 días, un tren de borrascas sacudió Andalucía, con especial incidencia en zonas como Málaga. El agua alcanzó máximos históricos, con presas rebasadas, pueblos desalojados y una tierra que ya no soporta más lluvia.

Acostumbrados a un clima cálido, tras semanas de precipitaciones la pregunta se repetía en la provincia: ¿cuándo volvería el sol a Málaga?

La duda cobra sentido tras conocer que las borrascas oscurecieron a la península y dejaron el enero con menos horas de sol desde 1996, además del segundo más oscuro de la serie iniciada en 1984.

Así se recoge en el gráfico elaborado por el investigador Dominic Royé, de la Misión Biológica de Galicia (MBG), a partir de datos de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT).

Royé ha explicado a EFE que enero fue el mes con mayor anomalía negativa de horas de sol de toda la serie: la península registró 156 horas de sol, unas 29 horas menos que la media. En un enero "normal" suele haber 185 horas de sol, un dato que solo empeora el registro de 1996 (33 horas menos).

MLG 13-03-2025.-Lluvias en la capital con la entrada de la nueva borrasca.

Lluvias en la capital con la entrada de la nueva borrasca. / Álex Zea

En el sur, esas cifras suelen ser mucho más altas: en enero puede lucir el sol entre 250 y 270 horas. En Málaga, lo habitual en enero ronda las 185–190 horas en todo el mes. Teniendo en cuenta los datos, este enero se sitúa en una media de 155–160 horas de sol, lo que equivale a apenas 5–5,2 horas de sol al día. Eso supone un 16% de horas menos en comparación a otros años.

También influye que en enero los días son más cortos. Aun así, el portal meteorológico World Weather Online sitúa a Málaga como la cuarta ciudad de Europa más soleada y señala que la ciudad cuenta con 345 horas de sol al mes.

Galicia, la peor parada

Este año, casi todo el territorio ha estado por debajo de esos valores, a excepción de Murcia, Almería y Baleares, que se han situado dentro de la normalidad.

Aunque, Galicia ha sido la peor parada. En Santiago el número de horas de sol respecto a la media para esta época del año se redujo casi un 50 %, en Vigo un 48 % y en A Coruña un 46 %. Se oscurecieron incluso más Ourense (57 %), Pontevedra (56 %) y Lugo (55 %).

Son valores superiores a los de otras ciudades españolas citadas por el investigador, como Madrid (20 %), Sevilla (30 %), Gijón (40 %) o Burgos (40 %).

Peor estado de ánimo

La reducción de horas de sol provoca efectos sobre el estado de ánimo de las personas. Existen evidencias científicas y los expertos en psicología las avalan: "El clima es una variable influyente en el desarrollo de un estado de ánimo bajo en población general, y un mantenedor de en patologías como depresión o trastorno bipolar", explica Mariela Checa, decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).

Noticias relacionadas y más

Los cambios climáticos afectan de manera diferente a quienes tienen patologías psicológicas previas. Los expertos aseguran que dichos cambios tienen un componente biofísico-psicológico en la población vulnerable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  2. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  3. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  4. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  5. Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
  6. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  7. Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
  8. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca

El BIC Euronova del PTA de Malaga, incluido de nuevo en el ranking de Financial Times: ya es el mejor hub de emprendimiento en España y el 18 de Europa

El BIC Euronova del PTA de Malaga, incluido de nuevo en el ranking de Financial Times: ya es el mejor hub de emprendimiento en España y el 18 de Europa

Una dependienta de perfumería de Málaga robaba los datos de las tarjetas de clientas para pagar sus deudas en un centro comercial

Una dependienta de perfumería de Málaga robaba los datos de las tarjetas de clientas para pagar sus deudas en un centro comercial

Málaga vivió este año el enero con menos horas de sol desde 1996

Málaga vivió este año el enero con menos horas de sol desde 1996

El importe medio de las hipotecas para vivienda en Málaga se dispara a un récord de 223.600 euros, el doble que hace 10 años

El importe medio de las hipotecas para vivienda en Málaga se dispara a un récord de 223.600 euros, el doble que hace 10 años

Málaga salva el año de los aranceles de Donald Trump con nuevo techo histórico de exportaciones: 3.450 millones

Málaga salva el año de los aranceles de Donald Trump con nuevo techo histórico de exportaciones: 3.450 millones

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

¿Lanzamiento de huesos aceituna? El curioso evento en la Axarquía de Málaga que incluye degustaciones, talleres y cocina en directo

¿Lanzamiento de huesos aceituna? El curioso evento en la Axarquía de Málaga que incluye degustaciones, talleres y cocina en directo

Un joven de 24 años, identificado por la Policía Local de Málaga tras desórdenes con armas cortas y bengalas en la plaza de la Crucifixión

Un joven de 24 años, identificado por la Policía Local de Málaga tras desórdenes con armas cortas y bengalas en la plaza de la Crucifixión
Tracking Pixel Contents