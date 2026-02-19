Málaga vivió este año el enero con menos horas de sol desde 1996

Durante casi 40 días, un tren de borrascas sacudió Andalucía, con especial incidencia en zonas como Málaga. El agua alcanzó máximos históricos, con presas rebasadas, pueblos desalojados y una tierra que ya no soporta más lluvia.

Acostumbrados a un clima cálido, tras semanas de precipitaciones la pregunta se repetía en la provincia: ¿cuándo volvería el sol a Málaga?

La duda cobra sentido tras conocer que las borrascas oscurecieron a la península y dejaron el enero con menos horas de sol desde 1996, además del segundo más oscuro de la serie iniciada en 1984.

Así se recoge en el gráfico elaborado por el investigador Dominic Royé, de la Misión Biológica de Galicia (MBG), a partir de datos de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT).

Royé ha explicado a EFE que enero fue el mes con mayor anomalía negativa de horas de sol de toda la serie: la península registró 156 horas de sol, unas 29 horas menos que la media. En un enero "normal" suele haber 185 horas de sol, un dato que solo empeora el registro de 1996 (33 horas menos).

Lluvias en la capital con la entrada de la nueva borrasca. / Álex Zea

En el sur, esas cifras suelen ser mucho más altas: en enero puede lucir el sol entre 250 y 270 horas. En Málaga, lo habitual en enero ronda las 185–190 horas en todo el mes. Teniendo en cuenta los datos, este enero se sitúa en una media de 155–160 horas de sol, lo que equivale a apenas 5–5,2 horas de sol al día. Eso supone un 16% de horas menos en comparación a otros años.

También influye que en enero los días son más cortos. Aun así, el portal meteorológico World Weather Online sitúa a Málaga como la cuarta ciudad de Europa más soleada y señala que la ciudad cuenta con 345 horas de sol al mes.

Galicia, la peor parada

Este año, casi todo el territorio ha estado por debajo de esos valores, a excepción de Murcia, Almería y Baleares, que se han situado dentro de la normalidad.

Aunque, Galicia ha sido la peor parada. En Santiago el número de horas de sol respecto a la media para esta época del año se redujo casi un 50 %, en Vigo un 48 % y en A Coruña un 46 %. Se oscurecieron incluso más Ourense (57 %), Pontevedra (56 %) y Lugo (55 %).

Son valores superiores a los de otras ciudades españolas citadas por el investigador, como Madrid (20 %), Sevilla (30 %), Gijón (40 %) o Burgos (40 %).

Peor estado de ánimo

La reducción de horas de sol provoca efectos sobre el estado de ánimo de las personas. Existen evidencias científicas y los expertos en psicología las avalan: "El clima es una variable influyente en el desarrollo de un estado de ánimo bajo en población general, y un mantenedor de en patologías como depresión o trastorno bipolar", explica Mariela Checa, decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).

Los cambios climáticos afectan de manera diferente a quienes tienen patologías psicológicas previas. Los expertos aseguran que dichos cambios tienen un componente biofísico-psicológico en la población vulnerable.