Plan de 7.000 millones para el temporal en Málaga: ayudas a familias, ayuntamientos y sectores productivos

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el “plan de acción del Gobierno tras la borrasca” se centra en tres frentes: protección de las personas, reparación de infraestructuras y apoyo a los sectores productivos de la provincia.

En una rueda de prensa celebrada este 18 de febrero de 2026, Salas detalló el alcance del decreto-ley aprobado el martes 17 de febrero en el Consejo de Ministros con medidas para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura, subrayando que se trata de un paquete “histórico” dotado con 7.000 millones de euros y con nueve ministerios implicados en la reconstrucción en Málaga.

Más de 1.100 efectivos desplegados durante la emergencia

El subdelegado destacó el despliegue de más de 1.100 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con presencia de Guardia Civil, Policía Nacional y la UME, y trasladó un reconocimiento a profesionales de emergencias, responsables municipales y voluntarios por su labor durante la crisis.

La Subdelegación del Gobierno convocará a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados a un encuentro para abordar la evaluación de daños y el sistema de ayudas, en un contexto en el que, según Salas, quedan “días intensos” de coordinación con los ayuntamientos.

Cinco ejes de medidas: de las familias a la agricultura y el comercio

El plan, presentado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, pretende cubrir las principales necesidades de la provincia a través de cinco grandes ejes:

Familias

Ayuntamientos

Fiscalidad y Seguridad Social

Agricultura

Comercio

Salas remarcó que el objetivo es que en el plazo de un mes el sistema de medidas y ayudas quede “articulado” para acelerar la recuperación y el retorno a la normalidad tras la borrasca.