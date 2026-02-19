Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos de las borrascas

Plan de 7.000 millones para el temporal en Málaga: ayudas a familias, ayuntamientos y sectores productivos

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha detallado las medidas del plan de acción tras la borrasca, un paquete "histórico" de 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, presenta las ayudas para paliar los daños por la borrasca.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, presenta las ayudas para paliar los daños por la borrasca. / L. O.

La Opinión

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el “plan de acción del Gobierno tras la borrasca” se centra en tres frentes: protección de las personas, reparación de infraestructuras y apoyo a los sectores productivos de la provincia.

En una rueda de prensa celebrada este 18 de febrero de 2026, Salas detalló el alcance del decreto-ley aprobado el martes 17 de febrero en el Consejo de Ministros con medidas para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura, subrayando que se trata de un paquete “histórico” dotado con 7.000 millones de euros y con nueve ministerios implicados en la reconstrucción en Málaga.

Más de 1.100 efectivos desplegados durante la emergencia

El subdelegado destacó el despliegue de más de 1.100 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con presencia de Guardia Civil, Policía Nacional y la UME, y trasladó un reconocimiento a profesionales de emergencias, responsables municipales y voluntarios por su labor durante la crisis.

La Subdelegación del Gobierno convocará a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados a un encuentro para abordar la evaluación de daños y el sistema de ayudas, en un contexto en el que, según Salas, quedan “días intensos” de coordinación con los ayuntamientos.

Cinco ejes de medidas: de las familias a la agricultura y el comercio

El plan, presentado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, pretende cubrir las principales necesidades de la provincia a través de cinco grandes ejes:

  • Familias
  • Ayuntamientos
  • Fiscalidad y Seguridad Social
  • Agricultura
  • Comercio

Salas remarcó que el objetivo es que en el plazo de un mes el sistema de medidas y ayudas quede “articulado” para acelerar la recuperación y el retorno a la normalidad tras la borrasca.

