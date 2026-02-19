Redes sociales
Un joven de 24 años, identificado por la Policía Local de Málaga tras desórdenes con armas cortas y bengalas en la plaza de la Crucifixión
La Policía Local de Málaga ha identificado a un joven de 24 años como presunto instigador de los altercados ocurridos en la plaza de la Crucifixión el pasado 12 de diciembre de 2025
Agentes de la Policía Local de Málaga especializados en la investigación de redes sociales han llevado a cabo una investigación a raíz de la cual han identificado a un individuo de 24 años de edad como presunto responsable de que un grupo de unas cuarenta personas causara desórdenes en espacios públicos.
Durante un rastreo de fuentes abiertas de Internet, los policías locales localizaron varios documentos gráficos relacionados con la grabación de un vídeo, en los que se apreciaba cómo varios jóvenes realizaban detonaciones o exhibían armas blancas de gran tamaño.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.30 horas del 12 de diciembre del pasado año 2025. Según pudieron saber los agentes, el individuo habría realizado un día antes un llamamiento de concentración a través de redes sociales.
Disparos, bengalas y explosiones
Tal y como se puede apreciar en las imágenes de los vídeos investigados, los convocados se reunieron en la plaza de la Crucifixión, lanzando bengalas, en algunos casos disparándose entre ellos mismos, y exhibiendo uno de ellos, que se encontraba encapuchado, un arma corta de fuego con la que efectuó varios disparos al aire. Posteriormente, se puede apreciar cómo muestran nuevamente el arma corta, así como otras armas tales como un bate de béisbol y un machete de grandes dimensiones.
Como consecuencia de los hechos entraron varias llamadas a la Sala 092 de la Policía Local de Málaga en las que se indicaba que un grupo de personas estaban tirando fuegos artificiales mientras se grababan, añadiendo que tenían música a gran volumen. Una unidad de la Policía Local se personó en el lugar, si bien, a su llegada no estaban lanzando bengalas ni tenían la música puesta, por lo que identificaron plenamente al responsable, instando a los presentes a abandonar el lugar, a lo que accedieron.
Intervención de un arma corta
La investigación posterior llevó a los agentes, a través de las pesquisas policiales, a la localización e intervención del arma corta, tratándose de una pistola detonadora de fogueo que replica cada detalle y peso de una de fuego.
Tras la minuciosa investigación, finalmente, hace unos días se elevó informe denuncia a Subdelegación de Gobierno en Málaga para el inicio del correspondiente expediente sancionador por causar desórdenes en las vías o espacios públicos, haciendo constar que el arma detonadora intervenida quedó depositada en el Subgrupo de Armamento de la Policía Local de Málaga.
