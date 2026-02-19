Presa de Montejaque: advierten del peligro que hay ante el aumento de los curiosos

La delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha aprovechado hoy la presentación de los presupuestos del Plan Andalucía Actúa, que destinarán más de 255 millones de euros a la provincia para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal, para mostrar su preocupación por el aumento del turismo en los alrededores de la presa de Montejaque. "Nos preocupa la multitud de curiosos que cada día se acercan a la presa", ha expresado a raíz de la pregunta de un periodista.

Patricia Navarro presentando las ayudas del Plan Andalucía Actúa por las borrascas / Gloria Pérez

"Quiero aprovechar para hacer un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de las normas de cierre y de abalizamiento que hay en torno a la presa", ha pedido la delegada en Málaga. Navarro ha insistido en que la prudencia no es una opción, sino una prioridad en estos casos.

Primer desembalse de su historia

Ha sido noticia que esta construcción hidráulica ha desembalsado por primera vez en un siglo, algo que ha aumentado su atractivo turístico. Tanto es así que la empresa competente ha tenido que reforzar la seguridad en sus inmediaciones a modo de prevención. "Entendemos que por curiosidad quieren acercarse a ver un monumento de ingeniería hidráulica que es fantástico y que, además, lleno de agua es todo un acontecimiento, pero esto puede entrañar un riesgo para la seguridad y la vida de las personas y eso está por encima de cualquier otra cosa", ha culminado.

Según Navarro, la presa de Montejaque sigue bajando su nivel de acumulación, y están "muy pendientes", aunque ha asegurado que su preocupación ahora es otra. Ya no están "tan pendientes" del agua porque han visto que "los mecanismos funcionan" y que "no tiene ningún riesgo". "La estructura estaba perfecta como aventuramos", ha añadido.