A prisión el entrenador de fútbol base detenido en Málaga por abusar sexualmente de tres jugadores

El entrenador de fútbol base detenido en Málaga por presuntamente abusar sexualmente de varios menores de su equipo de cadetes del CD Conejito ha ingresado en prisión. Según ha informado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de la capital, en funciones de guardia, decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del arrestado, al que de momento se le investiga por la presunta comisión de abusos sexuales, una calificación provisional que, han precisado se irá determinando de forma definitiva a lo largo de la instrucción. La Policía Nacional informó el miércoles que la investigación le atribuía inicialmente dos delitos de agresión sexual y otros dos por provocación sexual.

Las fuentes del TSJA han añadido que el entrenador, conocido en el club como Mune, se acogió a su derecho constitucional de no declarar ante el juez, aunque sí prestó declaración uno de los tres menores que presuntamente fueron objeto de los abusos sexuales. El resto de chicos afectados lo irán haciendo en el transcurso de la instrucción, han precisado. Tras ordenar el ingreso en prisión, el juez acordó remitir la causa a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

Conversaciones afectivas en el móvil

Los hechos se conocieron este miércoles, cuando la Comisaría Provincial informó oficialmente de la detención del preparador, de 55 años y origen marroquí, por delitos de naturaleza sexual. Las pesquisas comenzaron con la denuncia de los padres de un chico que habían descubierto en su móvil conversaciones de su hijo con el entrenador en un tono “muy afectivo” que iba más allá de la relación deportiva. Los progenitores consiguieron que el chico revelara el vínculo que le unía con el míster y una presunta agresión sexual.

Los agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso y, tras oír en exploración al menor, comprobaron que podría haber otras dos víctimas, ambos compañeros de equipo del anterior en la categoría cadete del CD Conejito, situado en la avenida de Europa, en el Distrito Carretera de Cádiz.

Los investigadores contactaron con estos últimos y sus padres, arrojando la investigación que uno también habría sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador), mientras que el tercero habría sido objeto de provocación sexual, siempre según la versión policial. Las pesquisas también apuntan a la «entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos».

El GRUME ha intervenido el móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en informática forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente.

Sopresa en el club

Tras enterarse de la detención el mismo miércoles, fuentes del club trasladaron a La Opinión su total sorpresa, ya que en las tres o cuatro temporadas que el preparador lleva trabajando en la entidad nunca habían detectado ningún comportamiento en esa línea. Desde la directiva están convencidos de que lo que haya podido ocurrir ha tenido que pasar fuera de las instalaciones.