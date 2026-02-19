El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada

Un restaurante en el que los niños no solo no se aburren, sino que puede escalar, jugar y ver animales mientras sus padres comen con tranquilidad. Puede parecer el sueño de cualquier familia, pero es una auténtica realidad que ofrece un restaurante del municipio malagueño de Antequera que cuenta con la mejor gastronomía y toda clase de actividades y atracciones para los más pequeños.

Este negocio que mezcla naturaleza, buena comida y ocio infantil es el restaurante Terra, ubicado en el paraje natural de la Finca Las Navillas de Antequera, un establecimiento "especializado en familias con niños" que busca que, tanto adultos como niños, disfruten de los encantos de este hermoso lugar.

El restaurante favorito de las familias, en una antigua venta reformada

Así, este restaurante localizado en una antigua venta renovada cuenta con una cuidada carta especializada en carnes de caza a la brasa, como venado o jabalí, además de los famosos platos de los montes, como el arroz o las migas, uno de los principales reclamos durante estos meses de invierno.

Además, entre su oferta culinaria destacan también sus rebanadas con carne, además de una amplia propuesta de platos que varían en función de la estación del año y los productos de la temporada, lo que busca aportar una experiencia gastronómica única.

Un salón con chimenea y terrazas entre jardines en este restaurante de Antequera

Todo ello se puede disfrutar tanto en su salón interior, que cuenta con una decoración acogedora y una cálida chimenea, como en las distintas terrazas y jardines que están rodeados del paisaje más impresionante del territorio.

Y para evitar el aburrimiento de los más pequeños de casa, este restaurante cuenta con monitores expertos para que los menores puedan disfrutar de diversas actividades al aire libre supervisadas.

Una escapada familiar entre burros, caballos y pavos reales

Así, los niños podrán visitar a los animales que se encuentran en el lugar, como burros, caballos, gallinas, patos o pavos reales, además de contemplar en la montaña a los animales que pueblan el terreno, como gamos, ciervos o jabalíes.

De igual modo, realizarán gran variedad de actividades, como manualidades, talleres de pintura o fiestas temáticas especiales para cada momento del año en el que se encuentren.

Asimismo, los niños podrán disfrutar de su parque infantil y practicar desde tiro con arco a escalada en una enorme pared vertical, todo ello disponible de forma totalmente gratuita al comer en el restaurante.

Cabañas para pernoctar en esta finca de Málaga

Y para quienes prefieran aprovechar la experiencia durante varios días, el negocio también dispone de cabañas, un albergue y una casa rural en las que se puede pernoctar y disfrutar de unos completos días rodeados de belleza, naturaleza y ocio para toda la familia, incluidas las mascotas, ya que se trata de un negocio 'pet-friendly'.

"Es algo divertido y diferente para todos los gustos", señalan desde este negocio que también cuenta con una piscina en plena naturaleza, distintos senderos, un río y su propio lago y que, además, organiza campamentos para niños.

Horario de este restaurante familiar de Antequera

Asimismo, este establecimiento está realizando un sorteo especial de un vale de 50 euros para disfrutar en el restaurante. Para participar, es necesario seguir la cuenta de Instagram del restaurante, mencionar a un amigo en sus comentarios y compartir la publicación en la que anuncian el concurso en historias. El ganador se publicará el próximo 5 de marzo.

Este restaurante para el que se recomienda reservar con antelación a través del teléfono 689 25 50 61 se puede visitar de miércoles a domingo y los festivos en horario de 9.00 a 18.00 horas.