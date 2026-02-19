De la Torre apela a una Málaga “plural y abierta” en plena tormenta por las esculturas gigantes del Puerto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, opta por no entrar al cuerpo a cuerpo estético en la polémica por las esculturas gigantes de Venus y Neptuno —obra del escultor Ginés Serrán— proyectadas en el Puerto de Málaga, en la entrada por la plaza de la Marina. Mientras el debate subía de volumen, el Puerto ha decidido paralizar la instalación y convocar un nuevo consejo para blindar el procedimiento con informes, incluido el jurídico. En declaraciones realizadas a La Opinión de Málaga, De la Torre evita pronunciarse sobre gustos personales y reduce la discusión a un terreno más institucional: “Es opinable”.

La Autoridad Portuaria ha puesto el freno a mano: el conjunto —enmarcado en el proyecto ‘Las Columnas del Mar’— no se inaugurará en la fecha inicialmente prevista y el asunto volverá a un órgano de gobierno “monográfico” para aclarar el encaje legal y el alcance del acuerdo.

La polémica viene de atrás y no solo por el “qué”, también por el “cómo”: entidades y voces críticas han denunciado falta de transparencia y un debate público inexistente antes de mover hormigón y pedestales.

Urbanismo, según el alcalde: “no tenemos que decir nada”

De la Torre insiste en que pidió comprobar si el Ayuntamiento debía pronunciarse a través de Urbanismo. Y, según relata, la respuesta fue negativa: “Urbanismo me asegura que no tenemos que decir nada”, al entenderse como una actuación “temporal” y vinculada a una escultura, no a una edificación.

Es una pieza clave del relato municipal: el alcalde intenta separar el debate cultural del expediente urbanístico… aunque la discusión pública, claramente, va por otro carril.

La presión cultural: manifiesto y firmas contra el conjunto escultórico

La contestación no es menor ni dispersa. Un manifiesto titulado 'No a las esculturas en el Puerto de Málaga' rechaza el conjunto escultórico y lo califica de estética “pseudoclasicista” y “anacrónica”, además de criticar que la ciudadanía haya conocido el proyecto “a partir” de advertencias en medios.

A esa ola se han sumado instituciones y plataformas de peso en la ciudad. En enero, el Ateneo de Málaga se convirtió en el escenario de una declaración institucional conjunta con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y la Sociedad Económica de Amigos del País, en contra de la instalación de esta imágenes gigantescas.

El regidor marca una línea roja: debate sí, linchamiento no. “No creo que haya que plantear descalificaciones”, viene a decir al referirse a los manifiestos de los expertos de estas plataformas.

Y remarca una idea para sostener su prudencia: “Málaga es una ciudad muy plural y abierta” y convive con escultura urbana de autores y lenguajes muy diferentes, citando piezas repartidas por la ciudad —en el entorno del CAC, 'La Palera', de Miguel Navarro, en la plaza de Antonio Molina de Huelin, plazas del Centro como la del Siglo o de Félix Sáenz, así como obras de José Seguiri en varios puntos de la capital—. Esa pluralidad la usa como argumento para pedir que la ciudad no se cierre en banda… ni contra la obra ni contra la trayectoria del artista.

Imagen de uno de los Hércules de Ginés Serrán en Ceuta. / Turismo de Ceuta

El precedente de Ceuta y los 'Hércules' de Serrán

De la Torre introduce un ejemplo externo para relativizar el pronóstico local: asegura que habló con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre los 'Hércules' de Serrán y que allí “tenía un éxito muy grande”.

De hecho, los datos respaldan que esas piezas se han convertido en un reclamo: en la información turística de Ceuta se describen como dos esculturas de 7 metros y 4 toneladas cada una, asociadas a la imagen de la ciudad.

"No sé yo cómo será la respuesta ciudadana", señala De la Torre, quien asegura que, aunque no tenga nada que ver, le encantó la exposición de Elena Laverón en el Muelle Dos.