Transfiere celebra 15 años en Málaga con más de 600 empresas y presencia de 20 países

Málaga volverá a situarse en el epicentro del ecosistema internacional de I+D+i con la celebración del XV aniversario de Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Más de 600 entidades, empresas y administraciones públicas participarán del 24 al 26 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA), consolidando la cita como una plataforma estratégica para la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada.

La presentación oficial ha tenido lugar este jueves en la Residencia de Estudiantes de Madrid, con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la directora de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera; el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas; y el director general de FYCMA, Nacho Román.

Un punto de encuentro global para la innovación

En su decimoquinta edición, Transfiere refuerza su perfil internacional con la representación de una veintena de países, entre ellos Alemania, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Kenia, Marruecos, Moldavia, Países Bajos y Portugal.

La República de Corea ejercerá como país invitado —rol que ya desempeñó en 2016—, mientras que la Hanbat National University (HBNU) será la universidad internacional destacada.

El foro mantiene su modelo integrador, que conecta academia, empresa, administración y sociedad civil, incorporando además el entorno natural como eje de sostenibilidad y motor de innovación. Participarán pymes, grandes corporaciones, startups, centros tecnológicos, parques científicos, hubs, clústeres, inversores y responsables de políticas públicas, junto a delegaciones internacionales y redes europeas de cooperación. También estarán representadas una docena de comunidades y ciudades autónomas.

Más de 300 expertos y 100 paneles temáticos

El programa reunirá a más de 300 especialistas en un centenar de paneles que abordarán los principales desafíos del tejido innovador. Entre los ejes estructurales destacan:

Financiación e inversión en I+D+i

Compra Pública de Innovación (CPI)

Emprendimiento y talento

Transferencia universidad-empresa

A ello se suman áreas estratégicas como salud e innovación biomédica, sostenibilidad y autonomía energética, propiedad intelectual y estrategias territoriales de innovación, junto a ámbitos emergentes como materiales avanzados, tecnologías duales, computación cuántica o seguridad y defensa.

El ámbito académico estará representado por medio centenar de universidades nacionales e internacionales.

Cinco espacios para generar alianzas y negocio

Transfiere estructurará su actividad en cinco áreas especializadas:

Ágora , centrado en empresa, financiación e innovación

, centrado en empresa, financiación e innovación Science Room , dedicado a investigación y transferencia

, dedicado a investigación y transferencia Innovation Room , orientado a políticas e instrumentos de innovación

, orientado a políticas e instrumentos de innovación Research Center , con casos de éxito y prototipos en GreenTech, Smart Health, Inteligencia Artificial, Big Data, Smart Tourism & Culture o seguridad

, con casos de éxito y prototipos en GreenTech, Smart Health, Inteligencia Artificial, Big Data, Smart Tourism & Culture o seguridad Andalucía Knowledge, que conecta el Sistema Andaluz del Conocimiento con el tejido empresarial

A ello se suma una amplia zona expositiva para demostraciones tecnológicas y conexión directa entre oferta y demanda de I+D+i.

Corea del Sur y la Hanbat National University, protagonistas internacionales

La participación de Corea reforzará el diálogo entre Europa y Asia en materia de innovación. El país asiático presentará su modelo de colaboración público-privada, el papel de sus centros regionales de innovación y la cooperación entre universidades, institutos financiados por el Gobierno y startups.

Por su parte, la Hanbat National University, fundada en 1927 y ubicada en Daejeon —considerada el ‘Silicon Valley’ coreano—, exhibirá su modelo de ‘Sinergia K-Industria-Academia’. Con más de 2.800 empresas asociadas, la institución destaca por su capacidad de integrar propiedad intelectual académica en cadenas de valor globales y por su impulso al emprendimiento tecnológico: más del 10% de su profesorado ha fundado empresas de base tecnológica.

La presencia coreana coincidirá además con la celebración en Málaga del III GINI Global Innopolis Forum, foro internacional impulsado por la red que integran Daejeon, Dortmund, Quebec, el condado de Montgomery, Seattle y Málaga.

Impulso al talento y reconocimiento empresarial

Transfiere 2026 volverá a premiar la innovación y el talento emergente. Entre las iniciativas destacan:

La VI Open Call for Deep Tech Startups , coordinada por la Enterprise Europe Network (EEN), que facilitará a startups europeas visibilidad ante inversores especializados.

, coordinada por la Enterprise Europe Network (EEN), que facilitará a startups europeas visibilidad ante inversores especializados. El XI Premio de Periodismo ‘Transfiere’ , que reconoce la labor informativa sobre innovación tecnológica en España.

, que reconoce la labor informativa sobre innovación tecnológica en España. El III Premio Empresa Innovadora ‘Transfiere Tracciona’, destinado a empresas comprometidas con el foro.

En este ámbito, Transfiere Tracciona consolida su papel como espacio estratégico para fortalecer la competitividad empresarial, la internacionalización y la colaboración público-privada. En la última edición, el reconocimiento recayó en Telefónica Empresas.

Organización y alianzas

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con dirección ejecutiva de FYCMA.

La Comunidad Autónoma de Canarias participa como Premium Partner. Global Innopolis Network Initiative (GINI) y el programa INNVIERTE son Golden Partners, mientras que distintas administraciones, entidades y empresas —entre ellas la Universidad de Málaga (UMA), Telefónica, CTA o Andalucía TRADE— actúan como Silver Partners.

Quince años después de su nacimiento, Transfiere no solo celebra una efeméride: refuerza su posición como gran punto de encuentro europeo para la ciencia, la tecnología y la innovación, con Málaga como escenario consolidado del diálogo global en I+D+i.