La vivienda en Málaga casi dobla ya su precio con respecto a hace una década tras subir otro 15% en 2025

La escalada del precio de la vivienda libre en Málaga ha dejado a cierre de 2025 un nuevo precio máximo histórico, según constatan los datos oficiales publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los precios de las casas (incluyendo tanto nueva como segunda mano) se mueven en los 2.897 euros de media por metro cuadrado, tras un aumento del 14,9% en el último año, y están ya un 23,3% por encima de los valores más altos que se alcanzaron en 2008.

Caber recodar que durante la larga crisis económica que siguió al reventón de la burbuja inmobiliaria (a raíz de la caída en 2008 de Lehman Brothers), los precios medios cayeron en Málaga a mínimos de unos 1.450 euros en 2013 y 2014, y en 2015 apenas superaban los 1.500. Así, el precio en la provincia casi se ha duplicado en estos últimos diez años, tensando ampliamente el esfuerzo de los hogares que quieren comprar.

Los datos de hipotecas y sus importes medios, conocidos también este jueves a través del INE, constatan asimismo que los valores del mercado inmobiliario de Málaga se ha doblado en los últimos diez años.

La subida de precios en Málaga, de las más altas de España

Volviendo al dato de precios del Ministerio de 2025, el incremento interanual que exhibe Málaga es de los más altos de todo el territorio nacional tras Valencia (16,8%) y Cantabria (16,7%), y similar al de Baleares (14,9%) en un escenario donde las operaciones de compraventa y de firma de hipotecas siguen a gran ritmo en un contexto de tipos de interés contenidos del Banco Central Europeo (BCE).

La media anual de subida de precios en España al cierre de 2025 ha sido del 13,1%, con un valor medio de 2.230 euros el metro cuadrado. El precio de las casas en Málaga está así un 30% por encima del promedio nacional.

Málaga es ya la quinta provincia más cara de España tras Madrid (3.902), Baleares (3.809), Guipúzcoa (3.362), Barcelona (3.083). En este 2025, Málaga ha superado a Vizcaya (2.552), que hace un año estaba por delante.

La vivienda nueva aumenta más su precio

Por tipología de vivienda, aquellas de hasta cinco años de antigüedad (el plazo que el Ministerio dispone para diferenciar estadísticamente las viviendas nuevas de las usadas) se han encarecido interanualmente un 16,7% (el segundo aumento más alto de España a nivel de provincia tras el 17,6% de Madrid) hasta situarse en los 3.420 euros por metro.

En cuanto a la vivienda de más de cinco años de antigüedad (que es la que el Ministerio tipifica en su estadística como la de segunda mano), el Minisiterio detecta un aumento de su valor en Málaga de un 14,6% hasta alcanzar los 2.874 euros.

El escaparate de una inmobiliaria en Málaga. / Álex Zea

Subidas en todos los municipios

Por municipios malagueños, Estepona registra el mayor incremento interanual con un 20,8% (3.415 euros el metro), seguido de Fuengirola con un 19% (3.495) y Málaga capital, que muestra un 18,8% de subida para una media de 3.246 euros el metro. A continuación aparece Marbella, donde el alza es del 18,3%, lo que deja el metro a un promedio de 4.270 euros (el más caro de la provincia).

Rincón de la Victoria con un 17,9% (3.376), Vélez-Málaga con un 13,4% (2.422), Torremolinos con un 12,7% (3.546), Mijas con un 12,2% (3.119) y Benalmádena con un 11,4% (3.464) completan los aumentos de precio en la Costal del Sol..

En el interior, Alhaurín de la Torre presenta un 15,2% (2.651 euros). La subida es algo más moderada en Ronda, con un 12,5% (1.500) en Antequera con un 10,8% (1.409).