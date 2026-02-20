Sucesos
Más de 400 avisos ciudadanos permiten al Seprona investigar a 12 personas y tramitar 106 denuncias en el ámbito medioambietal
El compromiso civil ayuda a que los agentes esclarezcan delitos contra la ordenación del territorio, maltrato animal y contra la flora y fauna
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga sumó el año pasado 412 actuaciones sobre infracciones contra el medio ambiente que los agentes conocieron gracias a la colaboración ciudadana. Según este balance, el 74% de los avisos, algo más de 300, fueron positivos y acabaron con diligencias por delitos contra la ordenación del territorio (ejecución de construcciones no autorizadas), maltrato animal y delitos contra la flora y fauna. Fruto de este trabajo, una docena de personas resultaron investigadas por diferentes ilícitos penales.
En el ámbito administrativo, el instituto armado formalizó un total de 106 denuncias por infracciones entre las que destacan las relativas a la gestión irregular de residuos y vertidos, el control de animales de compañía y la ordenación del territorio. "También se han ejecutado controles específicos en materia de normativa de aguas, costas, espacios naturales protegidos y sanidad animal", han añadido en un comunicado.
La información canalizada a través de las vías oficiales de la Guardia Civil ha permitido una respuesta técnica orientada al cumplimiento de la legislación ambiental y a la sostenibilidad de los recursos naturales en la provincia de Málaga.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana