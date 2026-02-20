Más de 400 avisos ciudadanos permiten al Seprona investigar a 12 personas y tramitar 106 denuncias en el ámbito medioambietal

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga sumó el año pasado 412 actuaciones sobre infracciones contra el medio ambiente que los agentes conocieron gracias a la colaboración ciudadana. Según este balance, el 74% de los avisos, algo más de 300, fueron positivos y acabaron con diligencias por delitos contra la ordenación del territorio (ejecución de construcciones no autorizadas), maltrato animal y delitos contra la flora y fauna. Fruto de este trabajo, una docena de personas resultaron investigadas por diferentes ilícitos penales.

En el ámbito administrativo, el instituto armado formalizó un total de 106 denuncias por infracciones entre las que destacan las relativas a la gestión irregular de residuos y vertidos, el control de animales de compañía y la ordenación del territorio. "También se han ejecutado controles específicos en materia de normativa de aguas, costas, espacios naturales protegidos y sanidad animal", han añadido en un comunicado.

La información canalizada a través de las vías oficiales de la Guardia Civil ha permitido una respuesta técnica orientada al cumplimiento de la legislación ambiental y a la sostenibilidad de los recursos naturales en la provincia de Málaga.