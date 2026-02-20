Los delitos en Málaga alcanzan cifras récord en 2025: homicidios y secuestros al alza

La provincia de Málaga registró el año 2025 un total de 104.234 delitos, dato que supone un incremento del 2% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 102.232. Según el balance de criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior, la infracción penal que más subió porcentualmente fue el secuestro. Con 12 casos, cuatro más que en 2024, ascendió un 112,5%.

Le siguieron los homicidios o asesinatos consumados, que con 26 crímenes, seis de ellos por violencia machista, alcanza un máximo histórico que antes conservaba el año 2019 con 25.

Este récord supone un incremento del 13% respecto a los 23 muertos del año 2024 y se aproxima a los 33 registrados en el mismo periodo en toda la Comunidad de Madrid.

Las estadísticas oficiales marcan el mínimo anual en los ocho asesinatos de 2020, ejercicio condicionado por la pandemia, por lo que la referencia más objetiva los nueve homicidios o asesinatos registrados en 2017. Málaga capital lidera el siniestro ranking provincial del año pasado con siete crímenes consumados.

Los delitos que bajan: robos en viviendas y tráfico de drogas

Por su parte, el delito que más descendió a nivel provincial fueron los robos en viviendas, que con 2.408 casos registrados experimentaron un descenso de casi el 24% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 723 más.

Entre los delitos sexuales, el balance señala un leve el descenso del 2,8% de las agresiones con penetración (pasan de 176 a 171), si bien el conjunto de los delitos contra la libertad sexual sufrieron un repunte del 3,8% (de 662 a 687).

El tráfico de drogas, otra de las infracciones penales vinculadas al crimen organizado de la Costa del Sol como los asesinatos y los secuestros, descendieron de forma significativa, un 4,8%.

Delitos sexuales y cibercriminalidad: qué cambia en 2025

A nivel local, las estadísticas negativas señalan especialmente a Antequera, que con 1.754 delitos, casi 300 más que en 2024, ve cómo la criminalidad repunta un 20%, porcentaje que se ha visto favorecido por el aumento de los robos con violencia, delitos contra la libertad sexual y la ciberdelincuencia. Los siguientes municipios que más incrementos de infracciones penales han sufrido son Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, con subidas del 16,5% y 11,2%, respectivamente.

La capital, con un incremento del 2,3%, se sitúa por encima de la media provincial. En la orilla contraria se encuentran Mijas (-9,2%), Nerja (-8,5%) y Torrox (-7,6%).

España: dónde sube y dónde baja la criminalidad

En España, la criminalidad ha repuntado casi un punto en 2025 (+0,8%), en parte por el fuerte aumento de la cibercriminalidad, que presenta un incremento superior al 5% con respecto a 2024.

En el último año se mantienen al alza las agresiones sexuales con penetración (+2,8%) y destaca el fuerte aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%) o los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%).