Concluye la primera semana de la huelga de médicos con miles de consultas suspendidas en Málaga

Este viernes concluye la primera semana de la huelga nacional de médicos. Durante cinco días consecutivos, los facultativos de Málaga y todo el país han colgado sus batas para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y volverán a hacerlo una semana de cada mes hasta junio. La próxima convocatoria de paro está prevista del 16 al 20 de marzo.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha mostrado una “profunda satisfacción” por el seguimiento logrado en esta primera semana de huelga en la provincia. Ana Duarte, secretaria general del SMM, ha destacado que en la última jornada de este viernes se ha registrado un “significativo aumento del 10%”, respecto al día de ayer, lo que supone un apoyo de más del 60% en los hospitales y por encima del 40% en Atención Primaria.

“Este dato es un claro reflejo del compromiso de la plantilla y de la firmeza de nuestras reivindicaciones”, ha subrayado Duarte, que ha destacado el caso de los residentes, que, al no tener que cumplir servicios mínimos, han tenido una adhesión de hasta un 80% en la mayoría de los centros y distritos.

Aumenta el seguimiento

Por su parte, la Junta de Andalucía ha rebajado la cifra de seguimiento en la provincia al 27,99%. Aun así, se constata también un incremento respecto al jueves, cuando registró un apoyo del 24,45%. A nivel andaluz, la adhesión al quinto y último día de huelga ha sido del 28,11%.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

Duarte ha querido destacar también el apoyo implícito de todos los profesionales que no se han podido sumar a la huelga, a pesar de haber manifestado su deseo, porque estaban obligados a cumplir con los servicios mínimos.

“A ellos se suman también compañeros que tenemos en reducción de jornada y también otros que nos han manifestado la necesidad imperiosa de secundar la huelga, pero que están disfrutando unos días de permiso reglamentario. A todos ellos también se lo agradecemos, igual que a los compañeros que han seguido y han consolidado estos días de huelga y, que, aunque no se refleje en sus cifras oficiales, este seguimiento es total”, ha afirmado la secretaria general del SMM, que también ha agradecido a la ciudadanía su comprensión.

Reivindicaciones

“Reiteramos nuestro llamamiento al Ministerio para que atienda nuestras demandas y se digne por fin a convocarnos y a negociar”, ha concluido Duarte. El colectivo médico reclama un Estatuto Propio que reconozca y valore la profesión médica.

Entre sus principales reivindicaciones destacan la creación de la categoría profesional A1+, una jornada laboral de 35 horas semanales y el fin de las guardias obligatorias de 24 horas, que, además, no computan para la jubilación y se retribuyen por debajo de la jornada ordinaria.

Impacto asistencial

La primera semana de huelga ha tenido un gran impacto a nivel asistencial. Solo el primer día de paro provocó la suspensión de más de 37.400 consultas en Atención Primaria, más de 16.600 consultas externas en hospitales y más de 850 intervenciones quirúrgicas en Andalucía, según informó el pasado martes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que dejó claro el “apoyo” del Gobierno andaluz a los médicos.

“Andalucía ha exigido y seguirá haciéndolo un debate y una negociación que no deje fuera a los médicos y que no deje fuera tampoco a las comunidades autónomas, que somos las que, al final, tenemos que aplicar las medidas desde nuestro sistema sanitario”, subrayó.