Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE en TorremolinosCáncer de mamaVacuna del rotavirusEscudo contra inundacionesLidl en MarbellaMercadillo en MálagaCriminalidad en MálagaCáncer de mama
instagramlinkedin

Movilidad

Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas

El Ayuntamiento de Málaga informa de cortes de calles y desvíos de tráfico este sábado 21 de febrero debido a eventos como pasacalles de Carnaval y dos vía crucis en distintos puntos de la ciudad

Vía Crucis con antorchas de la cofradía del Monte Calvario, la noche del sábado en Málaga

Vía Crucis con antorchas de la cofradía del Monte Calvario, la noche del sábado en Málaga / Eduardo Nieto / LMA

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de cortes puntuales de calles y posibles desvíos de tráfico este sábado 21 de febrero con motivo de varios eventos previstos en distintos puntos de la ciudad: pasacalles de Carnaval en Churriana y Campanillas, y dos actos religiosos, el Vía Crucis con Antorchas del Monte Calvario y el Vía Crucis de la parroquia María Madre de Dios.

La recomendación general para conductores es evitar circular por los itinerarios durante las horas indicadas, planificar rutas alternativas y atender a la señalización y a las indicaciones de la Policía Local.

Pasacalles de Carnaval en Churriana: cortes desde las 12:00 horas

  • Hora de inicio: 12:00
  • Zona: Churriana (Málaga)
  • Recorrido (calles afectadas): Emilio Castelar, Palacios Rubios, Decano Manuel Torriglia, plaza Lola Flores, camino de la Huertecilla, Portales del Popo y plaza de la Inmaculada.

Consejo de movilidad: si tienes que entrar o salir de Churriana a mediodía, intenta hacerlo antes de las 12:00 o cuando finalice el pasacalles, ya que pueden producirse cortes itinerantes conforme avance la comitiva.

Pasacalles de Carnaval en Campanillas: cortes desde las 17:00 horas

  • Hora de inicio: 17:00
  • Zona: Campanillas (Málaga)
  • Recorrido (calles afectadas): CEIP Francisco de Quevedo, Matisse, Tiziano, Copenhague, Ciudad de Passau, Praga, avenida Moscú, Jumillano, Regaterín, Jacob y centro ciudadano Beltrán Lucena.

Consejo de movilidad: en la franja de tarde, se recomienda evitar el entorno del CEIP Francisco de Quevedo y las vías del recorrido, especialmente en los momentos de salida y llegada, cuando suele concentrarse más público.

Vía Crucis con antorchas en Monte Calvario: cortes desde las 19.45 horas

  • Hora de inicio: 19:45
  • Zona: Monte Calvario
  • Recorrido (calles afectadas): glorieta Padre Manuel Gámez y Amargura, hasta la intersección con la glorieta de Alfonso XII.

Consejo de movilidad: al tratarse de un tramo concreto, es posible que se apliquen restricciones intermitentes durante el paso del cortejo. Conviene evitar accesos directos a esa intersección en esa franja horaria.

Vía Crucis parroquia María Madre de Dios: cortes desde las 20:00 horas

  • Hora de inicio: 20:00
  • Zona: entorno de la parroquia María Madre de Dios
  • Recorrido (calles afectadas): avenida Virgen de Belén, avenida Isaac Peral, avenida Bonaire, Fortuna Baltasar, Gracián, Maera, Metralla, Baltasar Gracián, Aniba, Antillas, Escritor Gabriel García Márquez, Poeta Kavafis, avenida Virgen de Belén y parroquia María Madre de Dios.

Noticias relacionadas

Consejo de movilidad: se prevén cortes en cadena por el circuito de calles, por lo que es recomendable no atravesar la zona entre las 20:00 y el final del recorrido y optar por vías alternativas perimetrales.

Recomendaciones prácticas para evitar atascos este sábado en Málaga

  • Planifica tu salida con antelación y evita los recorridos señalados en las horas de inicio.
  • Si vas a recoger o dejar a alguien, acuerda un punto fuera del itinerario.
  • Ten en cuenta que pueden producirse retenciones por acumulación de público, incluso en calles cercanas.
  • Sigue las indicaciones de Policía Local y la señalización provisional de desvíos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  3. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  4. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  5. Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
  6. Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
  7. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  8. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana

Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas

Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas

Concluye la primera semana de la huelga de médicos con miles de consultas suspendidas en Málaga

Concluye la primera semana de la huelga de médicos con miles de consultas suspendidas en Málaga

Rocío García deja la presidencia de la asociación Amupema de Málaga tras cinco años: "He aportado todo lo que ha estado en mi mano"

Rocío García deja la presidencia de la asociación Amupema de Málaga tras cinco años: "He aportado todo lo que ha estado en mi mano"

Los homicidios y asesinatos en Málaga alcanzan un máximo histórico en 2025, superando los datos de 2019

Los homicidios y asesinatos en Málaga alcanzan un máximo histórico en 2025, superando los datos de 2019

Vacuna del rotavirus gratis en Málaga: más de 11.000 lactantes la recibirán desde febrero en el SAS

Vacuna del rotavirus gratis en Málaga: más de 11.000 lactantes la recibirán desde febrero en el SAS

La plataforma de ciberseguridad Omina, tutorizada por el malagueño Bernardo Quintero, premiada por el Consejo General de Ingeniería en Informática

La plataforma de ciberseguridad Omina, tutorizada por el malagueño Bernardo Quintero, premiada por el Consejo General de Ingeniería en Informática

La potencia contratada para recarga pública de coches eléctricos en Málaga creció un 54% en 2025

La potencia contratada para recarga pública de coches eléctricos en Málaga creció un 54% en 2025

Un gran mercadillo solidario de hoteles de cuatro estrellas en Málaga: así puedes comprar hasta 700 objetos de diseño a precios simbólicos

Tracking Pixel Contents