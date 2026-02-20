Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de cortes puntuales de calles y posibles desvíos de tráfico este sábado 21 de febrero con motivo de varios eventos previstos en distintos puntos de la ciudad: pasacalles de Carnaval en Churriana y Campanillas, y dos actos religiosos, el Vía Crucis con Antorchas del Monte Calvario y el Vía Crucis de la parroquia María Madre de Dios.

La recomendación general para conductores es evitar circular por los itinerarios durante las horas indicadas, planificar rutas alternativas y atender a la señalización y a las indicaciones de la Policía Local.

Pasacalles de Carnaval en Churriana: cortes desde las 12:00 horas

Hora de inicio: 12:00

12:00 Zona: Churriana (Málaga)

Recorrido (calles afectadas): Emilio Castelar, Palacios Rubios, Decano Manuel Torriglia, plaza Lola Flores, camino de la Huertecilla, Portales del Popo y plaza de la Inmaculada.

Consejo de movilidad: si tienes que entrar o salir de Churriana a mediodía, intenta hacerlo antes de las 12:00 o cuando finalice el pasacalles, ya que pueden producirse cortes itinerantes conforme avance la comitiva.

Pasacalles de Carnaval en Campanillas: cortes desde las 17:00 horas

Hora de inicio: 17:00

17:00 Zona: Campanillas (Málaga)

Recorrido (calles afectadas): CEIP Francisco de Quevedo, Matisse, Tiziano, Copenhague, Ciudad de Passau, Praga, avenida Moscú, Jumillano, Regaterín, Jacob y centro ciudadano Beltrán Lucena.

Consejo de movilidad: en la franja de tarde, se recomienda evitar el entorno del CEIP Francisco de Quevedo y las vías del recorrido, especialmente en los momentos de salida y llegada, cuando suele concentrarse más público.

Vía Crucis con antorchas en Monte Calvario: cortes desde las 19.45 horas

Hora de inicio: 19:45

19:45 Zona: Monte Calvario

Recorrido (calles afectadas): glorieta Padre Manuel Gámez y Amargura, hasta la intersección con la glorieta de Alfonso XII.

Consejo de movilidad: al tratarse de un tramo concreto, es posible que se apliquen restricciones intermitentes durante el paso del cortejo. Conviene evitar accesos directos a esa intersección en esa franja horaria.

Vía Crucis parroquia María Madre de Dios: cortes desde las 20:00 horas

Hora de inicio: 20:00

20:00 Zona: entorno de la parroquia María Madre de Dios

entorno de la Recorrido (calles afectadas): avenida Virgen de Belén, avenida Isaac Peral, avenida Bonaire, Fortuna Baltasar, Gracián, Maera, Metralla, Baltasar Gracián, Aniba, Antillas, Escritor Gabriel García Márquez, Poeta Kavafis, avenida Virgen de Belén y parroquia María Madre de Dios.

Consejo de movilidad: se prevén cortes en cadena por el circuito de calles, por lo que es recomendable no atravesar la zona entre las 20:00 y el final del recorrido y optar por vías alternativas perimetrales.