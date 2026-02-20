MERCADILLO
Un gran mercadillo solidario de hoteles de cuatro estrellas en Málaga: así puedes comprar hasta 700 objetos de diseño a precios simbólicos
Una de las cadenas hoteleras más destacadas de la provincia llevará a cabo esta iniciativa tras modernizar su decoración y mobiliario
Muebles, decoraciones y artículos de lujo que, hasta ahora, formaban parte de dos de los hoteles más exclusivos de Málaga y que ahora pueden trasladarse a cualquier hogar por apenas unos euros. Es lo que ofrece un mercadillo solidario en Málaga que vende hasta 700 objetos de dos hoteles de cuatro estrellas que se podrán adquirir por menos de la mitad de su precio real.
Hoteles boutique de la Axarquía impulsan la iniciativa
Los impulsores de esta iniciativa son los hoteles boutique La Viñuela y Cortijo Bravo, dos establecimientos de lujo situados en la Axarquía malagueña que pertenecen a la cadena malagueña B bou Iconic Hotels.
En las últimas semanas, ambos hoteles han vivido diversos cambios en su decoración en los que han incorporado nuevo mobiliario para cambiar su estética y "adelantarnos a los deseos de quienes nos eligen", tal y como aseguran desde la cadena malagueña.
Muebles de lujo con fines solidarios en la provincia de Málaga
En lugar de desechar sin más estos muebles que hace apenas cuatro años adquirieron completamente nuevos y que aún continúan en perfecto estado, han decido realizar un mercadillo solidario en el que parte de las ganancias irán a dos asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Málaga.
Así, esta medida logra un doble objetivo: lograr fondos para quienes más lo necesitan y que los ciudadanos que quieran hacerse con verdaderas piezas de lujo, "cuidadas y en excelente estado", puedan adquirirlas por precios más bajos y que así, estas, "encuentren un nuevo hogar donde seguir aportando valor".
Las dos asociaciones que recibirán parte de los beneficios de la iniciativa solidaria 'Una nueva vida fuera del hotel' serán 'Amirax', una asociación para personas con diversidad funcional de Rincón de la Victoria, y la Asociación de cáncer de la Axarquía 'Esperanza'.
Fechas, horario y lugar del mercadillo solidario
Este mercadillo solidario se celebrará del 24 de febrero al 3 de marzo en el Salón Axarquía del B bou Iconic Hotel La Viñuela, situado en la carretera que une Vélez-Málaga y Alhama, en horario de 11.00 a 19.00 horas.
En este entorno, los visitantes podrán adquirir hasta 700 objetos, desde cabeceros y mesitas de noche hasta sillones, sillas, espejos, lámparas, cuadros, cortinas y toda clase de muebles y decoración que busca continuar "su recorrido en nuevos hogares".
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana