Un gran mercadillo solidario de hoteles de cuatro estrellas en Málaga: así puedes comprar hasta 700 objetos de diseño a precios simbólicos

Muebles, decoraciones y artículos de lujo que, hasta ahora, formaban parte de dos de los hoteles más exclusivos de Málaga y que ahora pueden trasladarse a cualquier hogar por apenas unos euros. Es lo que ofrece un mercadillo solidario en Málaga que vende hasta 700 objetos de dos hoteles de cuatro estrellas que se podrán adquirir por menos de la mitad de su precio real.

Hoteles boutique de la Axarquía impulsan la iniciativa

Los impulsores de esta iniciativa son los hoteles boutique La Viñuela y Cortijo Bravo, dos establecimientos de lujo situados en la Axarquía malagueña que pertenecen a la cadena malagueña B bou Iconic Hotels.

En las últimas semanas, ambos hoteles han vivido diversos cambios en su decoración en los que han incorporado nuevo mobiliario para cambiar su estética y "adelantarnos a los deseos de quienes nos eligen", tal y como aseguran desde la cadena malagueña.

Muebles de lujo con fines solidarios en la provincia de Málaga

En lugar de desechar sin más estos muebles que hace apenas cuatro años adquirieron completamente nuevos y que aún continúan en perfecto estado, han decido realizar un mercadillo solidario en el que parte de las ganancias irán a dos asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Málaga.

Los hoteles boutique de lujo La Viñuela y Cortijo Bravo celebran un mercadillo solidario de muebles en Málaga / B bou Iconic Hotels

Así, esta medida logra un doble objetivo: lograr fondos para quienes más lo necesitan y que los ciudadanos que quieran hacerse con verdaderas piezas de lujo, "cuidadas y en excelente estado", puedan adquirirlas por precios más bajos y que así, estas, "encuentren un nuevo hogar donde seguir aportando valor".

Las dos asociaciones que recibirán parte de los beneficios de la iniciativa solidaria 'Una nueva vida fuera del hotel' serán 'Amirax', una asociación para personas con diversidad funcional de Rincón de la Victoria, y la Asociación de cáncer de la Axarquía 'Esperanza'.

Fechas, horario y lugar del mercadillo solidario

Este mercadillo solidario se celebrará del 24 de febrero al 3 de marzo en el Salón Axarquía del B bou Iconic Hotel La Viñuela, situado en la carretera que une Vélez-Málaga y Alhama, en horario de 11.00 a 19.00 horas.

En este entorno, los visitantes podrán adquirir hasta 700 objetos, desde cabeceros y mesitas de noche hasta sillones, sillas, espejos, lámparas, cuadros, cortinas y toda clase de muebles y decoración que busca continuar "su recorrido en nuevos hogares".