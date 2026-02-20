Los guisos de toda la vida conquistan Rincón de la Victoria con su 'Ruta de la Cuchara': estos son los 27 restaurantes participantes y los premios que puedes ganar

Los guisos y platos de cucharason una de las propuestas gastronómicas favoritas de los malagueños durante estos meses de invierno, donde esos sabores de siempre y la calidez de sus caldos consiguen atajar el frío exterior.

Y para rendir tributo a estos platos de toda la vida, Rincón de la Victoria celebra su 'Ruta de la Cuchara' con toda clase de especialidades tanto de la cocina tradicional malagueña como de la más internacional.

Plato de cuchara y bebida por cuatro euros en Rincón de la Victoria

En esta quinta edición de la 'Ruta de la Cuchara', Rincón de la Victoria ofrece a sus visitantes un plato de cuchara o guiso acompañado de una bebida, que bien puede ser caña, refresco o agua, a un precio único de cuatro euros.

En total, serán 27 los restaurantes tanto de Rincón de la Victoria como de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón que ofrecerán sus mejores creaciones en esta cita que se celebrará desde este viernes hasta el próximo 1 de marzo.

Platos tradicionales malagueños y propuestas internacionales

Durante la ruta, los comensales podrán disfrutar tanto de propuestas de cocina local y tradicional malagueña, como platos importados de otros países.

Entre las creaciones destacan la sopa cachorreña con bacalao, el potaje de hinojo, el canelón de pringá en velo ibérico o la cazuela de atún rojo con crujiente de su piel.

Entre la amplia variedad de opciones de esta 'Ruta de la Cuchara', se encuentran también la caldereta de chivo con setas, frijoles negros a la Jacután, las coles malagueñas, el potaje de vigilia con albóndiga de bacalao, las albondiguitas en caldo de puchero, la cazuela de atún rojo con crujiente de su piel, la caldereta de chivo y setas, o el arroz caldoso con ibéricos, entre otros.

Los 27 restaurantes participantes en la Ruta de la Cuchara

En total, son 27 los restaurantes que ofrecerán sus mejores guisos a los participantes de esta ruta. Los que se localizan en Rincón de la Victoria son Baluarte, Bodega La Niña Inés, Café Bar Gala, Casa Celia, El Abuelo, Evohé, Jul, La Chiflá, La Finca, La Perla Restaurante, Paká Payá, Sabor a Campo, Taberna Casa Eduardo, Taberna El Portón y Taberna Marinera La Victoria.

En cuanto a los situados en Torre de Benagalbón, se distinguen Alma Playa, Bendita Katalina, El Muro Playa, La Quisquillosa Playa, Liceo Playa y Puerto Niza Brasería.

Los negocios de La Cala del Moral participantes son Absoluto, Bar Miramar, Chambao de María, Lacaliza, Leche y Miel y Restaurante El Invernadero.

Además, los ciudadanos tendrán un rutero con toda la información de la cita, así como la propia ruta en Google Maps para poder encontrar con facilidad cada restaurante.

Premios para los restaurantes y los clientes

Pero esta ruta no solo contará con una amplia variedad de platos que disfrutar, sino que permitirá tanto a los establecimientos participantes como a los propios clientes disfrutar de distintos premios.

En el caso de los restaurantes, la organización dará tres premios a los mejores platos, dotados con 1.000 euros el primero, 700 euros el segundo y 500 euros el tercero, además de un trofeo. A estos se sumará un premio especial del público de 500 euros.

De igual modo, los clientes que realicen la ruta también podrán entrar en un sorteo de cinco premios de 200 euros cada uno, que se entregará en forma de chequera para gastar en los restaurantes que han participado en la ruta.

Con esta medida, se busca que los premios "repercutan directamente en la hostelería local", tal y como aseguran desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Cómo participar en la Ruta de la Cuchara

Para poder participar, los usuarios deberán visitar, al menos, cuatro restaurantes de dos núcleos de población distintos, donde les sellarán su rutero.

Tras esto, deberán depositar el rutero en alguna de las urnas situadas en los restaurantes participantes o en la Oficina Municipal de Turismo hasta el 1 de marzo, último día de la ruta.

El sorteo de estos cinco premios se realizará el mismo día de la entrega de premios a los hosteleros y los ganadores podrán gastar su premio hasta el 31 de mayo en los restaurantes participantes.