Iberdrola impulsa el autoconsumo en Málaga con tres nuevas comunidades solares en la capital y Álora

Iberdrola refuerza su apuesta por el autoconsumo renovable en Andalucía con la puesta en marcha de tres nuevas comunidades solares en la provincia de Málaga: dos en Málaga capital (en calle Sigfrido y calle Flauta Mágica) y una en el Polígono Industrial Molina de Álora. Estas instalaciones permitirán suministrar energía 100% renovable y de proximidad a hogares y pequeños negocios del entorno.

Con una potencia conjunta de 357 kWp y 776 paneles solares, las nuevas comunidades solares generarán 565 MWh al año de energía limpia, evitando la emisión anual de 112 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Gracias a este modelo de autoconsumo colectivo, alrededor de 660 familias podrán beneficiarse de la energía de cercanía y ahorrar en su factura de la luz, sin necesidad de inversión ni de disponer de tejado propio.

¿Cuáles son las tres nuevas comunidades?

Las tres nuevas comunidades solares impulsadas por Iberdrola en la provincia de Málaga se reparten entre dos emplazamientos en la capital, en las calles Sigfrido y Flauta Mágica, y una tercera instalación situada en el Polígono Industrial Molina de Álora. En conjunto, el proyecto suma una potencia total de 357 kWp y cuenta con 776 paneles solares, con los que se prevé generar alrededor de 565 MWh de energía limpia al año. Esta producción permitirá evitar la emisión de 112 toneladas de CO₂ anuales y beneficiará a unas 660 familias, que podrán acceder al autoconsumo colectivo en su entorno.

Autoconsumo colectivo: ahorro sin tejado y sin inversión

El modelo de comunidades solares está diseñado para acercar el autoconsumo a quienes viven en edificios o no disponen de cubierta propia. Iberdrola destaca que el acceso a estas comunidades permite consumir energía renovable de proximidad y reducir el coste eléctrico sin realizar obras ni inversión inicial, una fórmula especialmente útil para familias y pequeños negocios ubicados en el entorno de la instalación.

Con estas nuevas incorporaciones en Málaga, Andalucía se consolida como uno de los territorios estratégicos en el despliegue de comunidades solares de Iberdrola. La compañía cuenta ya en la comunidad autónoma con más de un centenar de comunidades solares activas, en línea con su objetivo de avanzar hacia una electrificación sostenible y una transición energética con impacto local.

Iberdrola supera las 1.000 comunidades solares en España

A nivel nacional, Iberdrola ha superado el hito de las 1.000 comunidades solares, facilitando el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias. La compañía fue pionera en 2015 al ofrecer soluciones de autoconsumo a sus clientes y, en 2019, lanzó el modelo de comunidades solares para responder a una realidad urbana: más de dos tercios de la población vive en edificios en altura.

Este sistema permite que vecinos situados a menos de dos kilómetros de una instalación puedan acceder a energía 100% renovable de cercanía, impulsando la transición energética desde el ámbito local.