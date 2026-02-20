Sostenibilidad
Málaga activa un plan de descarbonización en cuatro grandes edificios públicos con fondos de la UE
El Ayuntamiento encarga los estudios energéticos del Palacio de Ferias, el Martín Carpena, el colegio Francisco de Quevedo y la Jefatura de la Policía Local
Málaga empieza a reducir la descarbonización exigida en los papeles a los edificios municipales: el Ayuntamiento ha encargado los primeros anteproyectos energéticos para el Palacio de Ferias y Congresos, el Palacio de los Deportes Martín Carpena, el colegio Francisco de Quevedo, de Campanillas, y la Jefatura de la Policía Local, en la avenida de La Rosaleda, cuatro instalaciones elegidas por su peso en el consumo municipal. El movimiento llega tras radiografiar el gasto de 476 inmuebles públicos y con financiación europea de Horizonte Europa a través de Pathways2Resilience, en un intento de recortar emisiones y factura a la vez que acelera el salto hacia más eficiencia energética y renovables en la red de equipamientos de la ciudad.
Se trata de un paso operativo en el plan municipal de descarbonización de edificios municipales: ya tiene adjudicada la redacción de estos primeros anteproyectos energéticos con los que pretende concretar medidas de eficiencia energética, recorte de emisiones y mayor presencia de fuentes renovables, según ha informado el Consistorio este viernes en un comunicado.
Cuatro edificios en el primer lote
Tras analizar datos de consumo de 476 edificios públicos (desde colegios y bibliotecas a mercados, aparcamientos o dependencias policiales), el Consistorio pasa del diagnóstico general a la “cirugía” edificio a edificio: diseñar acciones concretas adaptadas a las necesidades de cada instalación.
En este primer lote figuran dos de los inmuebles con mayor demanda anual: Fycma (3,6 gigavatios hora al año) y el Martín Carpena (1,1 GWh anuales). También entra el colegio Francisco de Quevedo por el peso de la tipología educativa en el consumo global: los 114 centros registrados suman 4,8 GWh al año. Completa la lista la Jefatura de la Policía Local (0,17 GWh anuales).
Objetivo: localizar los “puntos negros” del consumo
Los anteproyectos energéticos servirán para detectar los puntos críticos de gasto en cada edificio y proponer medidas para reducir el consumo, bajar el coste energético y aumentar el uso de renovables. Es, en la práctica, el paso previo para priorizar futuras actuaciones de rehabilitación y modernización de sistemas.
El contrato se ha formalizado con Servicio Profesional de Arquitectura, Consultoría e Ingeniería S.L.P. por 12.705 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. La iniciativa se impulsa desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental, en coordinación con Economía, Hacienda y Fondos de la UE, e Innovación y Digitalización Urbana.
Financiación europea: Horizonte Europa y Pathways2Resilience
La actuación se financia con el programa de investigación e innovación Horizonte Europa, a través de ‘Pathways2Resilience’, orientado a aumentar la resiliencia ante el cambio climático en un centenar de ciudades y regiones europeas.
En ese marco se encuadra el proyecto municipal ‘Málaga Resiliente’, incluido en una iniciativa de EIT Climate-KIC (Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento) cofinanciada por la UE para diseñar e implementar medidas de mitigación y adaptación climática. Para este despliegue, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 210.000 euros, destinada a apoyar el diseño de planes de acción e inversión.
El Ayuntamiento vincula estos anteproyectos a una estrategia más amplia de adaptación y mitigación: incremento de zonas verdes, electrificación de la flota municipal y apuesta por el autoconsumo con paneles solares. Según el comunicado, la red municipal cuenta actualmente con 71 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios.
En paralelo: Plan Municipal contra el Cambio Climático
De forma complementaria, y también con cargo a esta subvención, el Consistorio trabaja en el Plan Municipal contra el Cambio Climático, adjudicado en marzo de 2025 a Techfriendly S.L. por 53.845 euros (IVA incluido) y una duración de 36 meses.
El documento resultante debe servir de base para la estrategia climática municipal, incluir la actualización del Plan del Clima vigente y reservar un capítulo específico para presentar el Acuerdo Climático del Ayuntamiento como propuesta de adscripción a la Misión de las Ciudades Europeas promovida por la UE, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2030.
