Málaga ya conoce quiénes serán las Banderas de Andalucía en la provincia este 2026, unos reconocimientos que premian el talento, la excelencia y el compromiso con el desarrollo sostenible de Málaga y sus municipios.

Los galardones se entregarán con motivo del Día de Andalucía en un acto institucional que tendrá lugar el próximo 27 de febrero en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, institución con la que, por segundo año, se celebra conjuntamente esta conmemoración.

Diez Banderas de Andalucía en Málaga 2026

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras es para el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en su 250 aniversario por haber sido, durante dos siglos y medio, una institución referente en la defensa del Estado de Derecho, las libertades públicas y la dignidad de las personas, entendiendo el Derecho no sólo como un conjunto de normas, sino como una disciplina profundamente vinculada a las Humanidades, promoviendo el estudio, la reflexión y el debate jurídico como herramientas al servicio de la convivencia democrática y del progreso colectivo.

La Bandera de Andalucía de las Artes la va a recibir la diseñadora Pepa Borrego por su recorrido profesional, constancia, creatividad y el talento que ha demostrado a lo largo de toda su carrera hasta convertir la tradición más arraigada de la Ciudad del Tajo en expresión artística de primer nivel. Como diseñadora de trajes de goyesca, ha elevado esta indumentaria emblemática a la categoría de obra de arte.

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia es para María Teresa Verdugo por su inagotable lucha en favor de la igualdad real, contra los delitos de odio y contra cualquier discriminación de las personas; un objetivo que ha fijado y ha mantenido, y que ahora afronta desde la presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en el ámbito estatal.

La Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa la recibe Salvador Panadería y Pastelería por ser ejemplo de crecimiento y evolución de la economía local, distribuyendo pan por toda España y apostando desde el principio por mantener la calidad del producto como factor diferencial, a la vez que promueve el empleo local, dando trabajo actualmente a 340 trabajadores.

La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la va a recibir Emilio Alba por haberse convertido en un referente en la investigación y la lucha médica contra el cáncer, enfermedad que ha combatido principalmente desde el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Emilio Alba / La Opinión

Tras una dilatada trayectoria, el doctor y catedrático deja la Jefatura del Servicio de Oncología, pero continúa prestando sus servicios en el centro sanitario y se mantiene al frente de proyectos de investigación oncológica de vanguardia desde la provincia.

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia es para Javier Calleja como reconocimiento a su extraordinaria proyección internacional y a su capacidad para llevar el nombre de Málaga a lo más alto del panorama artístico contemporáneo.

Javier Calleja. / Álex Zea

Su obra, personal y reconocible, ha conquistado especialmente Japón, China y Estados Unidos, donde goza de un éxito y una admiración incuestionables, construyendo un lenguaje creativo propio que conecta culturas y sensibilidades distintas.

La Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio es para la revista Péndulo, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, por haberse convertido en una publicación de referencia en la divulgación cultural, científica, técnica e histórica de la provincia y de Andalucía, abordando con rigor y sensibilidad, en cada una de sus ediciones, el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, industrial, tecnológico y social.

La Bandera de Andalucía del Deporte la recibe Carolina Navarro por haberse convertido no sólo en una deportista brillante y excepcional, referente internacional en la disciplina del pádel, ejemplo de constancia, superación y excelencia competitiva, sino también por su compromiso social dentro y fuera de las pistas.

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la recibe la Asociación Tomate Huevo de Toro por su trabajo como asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es incrementar el valor añadido del Tomate Huevo Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, producto estrella de la gastronomía malagueña que se ha ganado su hueco en la alta cocina.

Por último, la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de la provincia es para el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga por su entrega y dedicación para velar por la seguridad de los malagueños y por su trabajo y servicio especialmente en las emergencias de estos años. El CPB de Málaga cuenta con 14 parques en la provincia para atender a 700.000 personas y se ha convertido en un referente nacional en recursos humanos, formación, flota de vehículos y equipamiento técnico.

"Malagueños ejemplares"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha explicado que se entregarán diez Banderas de Andalucía en diez modalidades diferentes, “que reflejan la amplia variedad de personas, empresas e instituciones que conforman Málaga y que con su labor contribuyen al desarrollo y a la proyección de la provincia”.

“Es muy alentador comprobar, año tras año, el alto nivel de excelencia y el talento que atesoran los galardonados, que, cada uno desde su ámbito, contribuyen a que globalmente Málaga se proyecte como una provincia líder y comprometida en todas las áreas de desarrollo: económico, técnico, social, cultural y solidario”, ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que con los premiados “podemos constatar que los malagueños estamos viviendo un gran presente, al mismo tiempo que avanzamos con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que las personas, empresas y entidades galardonadas representan “lo mejor de la provincia” y son referentes para el conjunto de la sociedad malagueña.

Noticias relacionadas

“La entrega de las Banderas de Andalucía constituye un momento ideal para detenernos a reflexionar sobre los valores que deben guiarnos en la construcción de una provincia mejor, más justa y más comprometida”, ha señalado Salado, quien además ha mostrado su “orgullo” por el reconocimiento especial concedido al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB): “Tenemos a los mejores profesionales, los mejor preparados y los más solidarios, como han vuelto a demostrar durante las últimas borrascas”.