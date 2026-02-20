La plataforma de ciberseguridad Omina, tutorizada por el malagueño Bernardo Quintero, premiada por el Consejo General de Ingeniería en Informática

El Consejo General de Ingeniería en Informática de España (CCII) celebrará el próximo viernes 20 de marzo la cuarta edición de los Premios Nacionales de Ingeniería Informática, unos galardones que destacan los logros en el sector dentro de nuestro país y resaltan la gran incidencia de la ingeniería informática en nuestra sociedad y su contribución al interés general. En la categoría ‘Empresa emprendedora’, el galardón ha sido para la plataforma de ciberseguridad Omina, un proyecto tutorizado por el malagueño Bernardo Quintero, fundador de Virus Total, desde el ecosistema de la Universidad de Málaga y la Cátedra de Ciberseguridad UMA-Google.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en la Sala Europa de la sede del Senado de España. El evento quiere reconocer el trabajo y la aportación de diez empresas, personas e instituciones que realizan una importante aportación a diversos ámbitos de la sociedad desde la ingeniería informática.

"Los distintos galardonados han mostrado una gran capacidad a través de sus proyectos y trayectorias en distintas áreas; todas ellas vinculadas con nuestra profesión, mostrando así el potencial del sector TIC y su relevancia en el ámbito social y económico", señala el Consejo.

Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y responsable del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, situado en el paseo de la Farola. / Francis Silva

Lista de premiados

El premio ‘Profesional, ingeniero informático’ recae en la figura de Ignasi Belda, actual director del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas del Banco de España. Belda fue nombrado, en 2024, primer director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Su trayectoria abarca también la investigación en IA con aplicaciones en biomedicina, la docencia universitaria en bioingeniería y ciencias biomédicas, y la participación en comités de ética internacionales.

El premio ‘Profesional, ingeniera informática’ es para Mónica Espinosa. es una destacada especialista en ciberseguridad e innovación tecnológica con más de 20 años de experiencia internacional, actualmente desempeñándose como directora de Captación y Gestión de Fondos en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. A lo largo de su carrera ha trabajado en organismos de prestigio global como INTERPOL, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en iniciativas de la Comisión Europea, liderando proyectos tecnológicos sostenibles y seguros tanto en el sector público como en el privado en regiones como México, Centroamérica, EMEA, MENA y Asia.

En la categoría ‘Proyecto público’, en esta edición, el premio será entregado ex aequo. Por un lado, la Red ISBE recibirá el galardón por construir la primera infraestructura blockchain pública y regulada en España, diseñada para asegurar el cumplimiento normativo y la validez legal de los procesos digitales tanto en el sector público como privado.

Por otro lado, el proyecto de prevención de la claudicación de Bizkaia recoge el premio por una iniciativa que se apoya en una infraestructura avanzada de análisis de datos e inteligencia artificial aplicada al ámbito de la dependencia, para construir un ecosistema de datos capaz de capturar patrones complejos relacionados con el riesgo de institucionalización.

En la categoría ‘Proyecto privado’, CompactifAI ha sido galardonada por el lanzamiento de sus modelos de IA comprimidos, que utilizan técnicas derivadas de la computación cuántica, lo que permite la implementación fluida de grandes modelos de lenguaje de IA y otros sistemas con más de la mitad del coste y el consumo de energía sin sacrificar el rendimiento.

En la modalidad ‘Persona emprendedora’, Jaume Catarineu, ingeniero en informática con más de 25 años de trayectoria en el sector TIC y fundador, entre otras empresas de Ubiquat Technologies, una consultora especializada en pagos digitales y monedas sociales será el premiado.

Humanismo, divulgación y emperesa éTICa

En la categoría ‘Humanismo y compromiso social’, la empresa asturiana Kanjo Emotion recibe el premio por el desarrollo de una innovadora plataforma de analítica emocional basada en IA, capaz de detectar de forma temprana y no invasiva señales de sufrimiento emocional en niños y niñas. Su herramienta, validada por UNICEF e implantada en numerosos centros educativos y entidades de protección de menores, permite a docentes y orientadores identificar a alumnado en riesgo y actuar de manera preventiva frente al acoso escolar o el aislamiento social.

En la categoría ‘Divulgación digital’, el premio es para Retina, un portal web que se ha consolidado como un espacio de referencia para la información, el análisis y la conversación sobre tecnología, innovación, transformación digital, sostenibilidad y diseño en español.

Finalmente, en la categoría ‘Empresa éTICa’, CLAVEI se lleva el galardón. Se trata de una empresa tecnológica con más de 40 años de trayectoria dedicada al desarrollo de software empresarial, cuya actividad se ha caracterizado de forma constante por una visión humanista y ética de la ingeniería informática.