La Policía detiene a un menor tras apuñalar a un hombre en Campanillas

El 112 recibió una llamada alertando sobre un apuñalamiento de un hombre de 34 años en el distrito malagueño de Campanillas

El menor ha sido detenido por la Policía Nacional

El menor ha sido detenido por la Policía Nacional / l.o.

EP

Málaga

Un menor de edad ha sido detenido por la Policía Nacional tras supuestamente haber apuñalado a un varón adulto en el distrito de Campanillas de Málaga capital.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad, que han detallado que una de sus patrullas Zeta intervino debido a una agresión física con arma blanca el pasado lunes, día 16, sobre las 17.30 horas, y que en la zona de los hechos fue detenido un menor.

Por su parte, desde el sistema Emergencias 112 de la Junta han señalado que en torno a las 17.25 horas del pasado lunes recibieron un aviso de sanitarios sobre un apuñalamiento, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional

La víctima del apuñalamiento es un varón de 34 años, que según la información aportada por el 112, fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado, según ha adelantado el periódico 'El Español de Málaga'.

