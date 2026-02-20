La potencia contratada para recarga pública de coches eléctricos en Málaga creció un 54% en 2025

La potencia contratada en la red de e-distribución (Endesa) para alimentar puntos de recarga de acceso público en la provincia de Málaga aumentó un 54% durante 2025, un dato que, según la compañía, refleja la aceleración del despliegue de la movilidad eléctrica en el territorio. La información se desprende de los registros de la filial de redes de Endesa, que destaca el incremento del ritmo de altas y conexiones a red de nuevos cargadores promovidos por distintos operadores.

El crecimiento cobra aún más dimensión si se observa la evolución acumulada: en los últimos cinco años, la potencia contratada en puntos de recarga públicos se ha disparado un 1.124%, pasando de 1,3 MW al cierre de 2021 a 15,9 MW en 2025. Desde la distribuidora subrayan que esta progresión evidencia un “salto exponencial” en la infraestructura conectada, clave para sostener el aumento del parque de vehículos electrificados y la actividad de los operadores.

Más puntos, más contratos: la tarifa TDVE también crece en Málaga

Además del avance en potencia, e-distribución señala un aumento en los suministros acogidos a la tarifa TDVE, diseñada para los titulares de puntos de recarga de acceso público —como operadores de recarga, ayuntamientos, aparcamientos abiertos al público o estaciones de servicio—. En 2025, los suministros con TDVE en la red de la distribuidora crecieron un 26% en la provincia de Málaga, lo que apunta a un incremento del número de instalaciones en operación o en fase de puesta en marcha.

En el conjunto de Andalucía, la potencia contratada para puntos de recarga públicos conectados a la red de e-distribución llegó a 91,8 MW en 2025, un 42% más que el año anterior. La compañía sitúa a la comunidad entre las regiones con mayor despliegue de recarga pública conectada a su red en España, en un contexto de expansión de infraestructuras y adaptación de la red eléctrica a la nueva demanda.

Endesa recuerda que las empresas distribuidoras resultan determinantes para el crecimiento de la red de recarga porque son las encargadas de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta los cargadores instalados por las empresas del sector, conocidas como CPO (Operadores de Puntos de Recarga). Endesa opera a través de e-distribución como distribuidora en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y parte de Extremadura, zonas que —según datos de AEDIVE citados por la compañía— concentran el 45% de los puntos de recarga en vía pública.

Menos barreras y más coordinación para agilizar trámites

Para acelerar el despliegue, e-distribución afirma participar en mesas técnicas de la CNMC y Aelec, además del GTIRVE, el grupo de trabajo impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica orientado a reducir trabas administrativas y mejorar la coordinación en los procedimientos autonómicos y locales.

Durante el último año, la filial de redes de Endesa también ha promovido jornadas formativas junto a AEDIVE, AORU y distintos CPO con el objetivo de simplificar procesos, resolver dudas y revisar novedades normativas. En paralelo, ha reforzado su web para facilitar a usuarios y promotores información práctica sobre cómo solicitar la conexión, además de un sistema para seguir en tiempo real el estado de las peticiones y trámites asociados.

Qué debes saber si quieres instalar un punto de recarga de acceso público

La compañía eléctrica detalla que puede instalar puntos de recarga cualquier promotor, negocio o comercio que disponga de acceso a zonas de aparcamiento desde la vía pública. En la gestión del suministro, el procedimiento depende de si la potencia contratada existente resulta suficiente: si lo es, no es necesario tramitar nada con la distribuidora; si se requiere más potencia, la gestión se canaliza a través de la comercializadora. En los casos en los que un tercero —un CPO— explota el punto de recarga en un negocio ajeno, debe solicitarse un nuevo suministro a la distribuidora.

También se recuerda que pueden promoverse puntos de acceso público tanto desde organismos públicos (habitualmente mediante licitación) como desde terceros —comercios y negocios— sin necesidad de licitación pública, aunque la adjudicataria o explotadora debe ser un Operador de Puntos de Recarga (CPO). Por último, la nota menciona que existen supuestos en los que la instalación es obligatoria, como en determinadas estaciones de servicio, aparcamientos no residenciales (según el número de plazas) y en corredores de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T).