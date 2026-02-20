Rocío García deja la presidencia de la asociación Amupema de Málaga tras cinco años: "He aportado todo lo que ha estado en mi mano"

La empresaria malagueña Rocío García, que ostenta la presidencia da de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) desde 2020, ha presentado su renuncia al cargo debido a motivos personales, por lo que el colectivo celebrará una asamblea electoral extraordinaria este próximo mes de marzo para elegir a una nueva presidenta. La marcha de Rocío García, que también es fundadora y directora de la empresa RGD Factoría de Proyectos, obedece a motivos personales, según ha explicado ella misma a este periódico, con unas circunstancias de cuidados familiares que le impiden dedicar todo el tiempo que quisiera a la presidencia de Amupema.

García fue elegida para un primer mandato en noviembre de 2020 y, en diciembre de 2024 fue reelegida para un segundo mandato que habría durado hasta 2028. Sin embargo, tras año y medio, la empresaria ha decidido dejar el cargo. La decisión fue trasladada a la junta directiva de Amupema este pasado mes de enero.

"Yo soy mucho de estar al 100% en los proyectos y en este último año no he podido estar dedicada todo lo que me gustaría a la presidencia por determinadas circunstancias de cuidado de salud de mis padres, que so mayores, y por la propia actividad de mi empresa. Así que decidí comunicar mi dimisión a la junta directiva de Amupema", comenta García a La Opinión de Málaga.

Un balance de cinco años:

Rocío García realiza un balance positivo de sus más de cinco años al frente de la asociación y afirma que seguirá ayudando a Amupema todo lo que esté en su mano "ahora y siempre".

La directora de la empresa RGD Factoría de Proyectos, Rocío García, hasta ahora presidenta de Amupema. / Alex Zea

"He aportado a Amupema todo lo que ha estado en mi mano, yo soy de proyectos, relaciones institucionales, eventos empresariales, convenios, redes, comunidad... y todo esa lo he puesto encima de la mesa. Hemos seguido consolidando nuestra organización como representantes de la Empresarias de nuestra provincia, hemos conseguido ofrecer más servicios a las emprendedoras que se han acercado a nosotras y por supuesto, hemos hecho llegar a nuestras asociadas estupendas oportunidades para aprender, hacer networking, disfrutar de eventos empresariales y generar nuevas oportunidades empresariales", señala.

Gratitud a toda la junta directiva de Amupema

García ha agradecido a la anterior presidenta de Amupema, Macarena Regueira, a la secretaria general, Pilar Pérez, todo el apoto recibido en su momento. También ha querido dar la gracias al "gran equipo" que conforma la actual junta directiva de Amupema y al "gran equipo técnico" que trabaja en la sede. "Ellas son Amupema", ha afirmado.

"Gracias también a todas las asociadas que forman parte de nuestra asociación, me he sentido querida y respaldada, me he enamorado de la fortaleza y el espiritu emprendedor de tantas mujeres especiales que llevan a adelante sus proyectos empresariales con pasión y ganas", ha añadido García.

Foro provincial de Empresarias de Pequeños Municipios

Este pasado jueves, Rocío Garcia participaba en lo que ha sido uno de sus últimos actos com presidenta. Se trata del II Foro Provincial de Empresarias de Pequeños Municipios organizado por Amupema en Torremolinos y en colaboración con el Área de de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga. Al mismo asistieron nás de 1.200 empresarias y profesionales del conjunto de la provincia.

En el encuentro, celebrado en el MedPlaya Hotel Pez Espada de Torremolinos, las líderes de los colectivos reunidos suscribieron una carta de compromiso mediante el que se comprometen a "aunar fuerzas para mejorar la competitividad" de las empresarias que agrupan.