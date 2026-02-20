Sanidad
Vacuna del rotavirus gratis en Málaga: más de 11.000 lactantes la recibirán desde febrero en el SAS
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) incorporará la vacuna contra el rotavirus en febrero para los bebés de Málaga, beneficiando a más de 11.000 lactantes y ahorrando unos 2 millones de euros a las familias
La vacuna frente al rotavirus se incorpora desde febrero para los bebés de Málaga en el calendario del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se ofrecerá de forma sistemática y gratuita en el calendario, beneficiando a más de 11.000 lactantes malagueños. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, quien ha subrayado que la novedad supondrá un ahorro estimado de 2 millones de euros para los hogares de la provincia.
Navarro ha ofrecido estos datos durante una visita al centro de salud de Arroyo de la Miel, junto al alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, la directora del distrito sanitario, Elena Ayllón, y la directora del centro, Rosa Carabaño. Allí ha explicado que la vacunación del rotavirus se inicia con una pauta de dos dosis, administradas a los 2 y 4 meses.
¿Por qué es importante la vacuna del rotavirus en lactantes?
La delegada ha recordado que el rotavirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia, asociada a episodios de deshidratación y a un elevado número de hospitalizaciones. Con la inclusión en el calendario público, el objetivo es reforzar la prevención en los primeros meses de vida y reducir complicaciones.
Según ha señalado Patricia Navarro, la incorporación gratuita evita que las familias tengan que pagar una vacuna “muy recomendada por los pediatras” que, hasta ahora, podía suponer un desembolso de entre 140 y 190 euros por las dos dosis. Con el volumen estimado de beneficiarios en la provincia, el ahorro global para los hogares malagueños se sitúa en torno a 2 millones de euros.
“Calendario vacunal a la vanguardia”: inversión y nuevas coberturas en 2026
La delegada del Gobierno andaluz ha enmarcado la medida en la ampliación del calendario vacunal impulsada en los últimos años por el Gobierno andaluz, defendiendo que Andalucía cuenta con uno de los calendarios “más completos” del país. En este contexto, ha indicado que la inversión prevista para 2026 supera los 150 millones de euros, 17 millones más que el año anterior y “el triple” que en 2018, según los datos aportados en su intervención.
Otras novedades del calendario vacunal 2026 en Málaga
Además de la vacuna del rotavirus, la delegada ha repasado otras actualizaciones del calendario:
- Adelanto de la segunda dosis de la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) a los 2 años, como medida de prevención tras brotes registrados el año anterior.
- Adelanto de la segunda dosis de la vacuna de la varicela.
- Llamamiento en Málaga a unas 22.000 segundas dosis de triple vírica y varicela (aprox. 11.000 nacidos en 2023 y 11.000 nacidos en 2024), para menores que cumplen 2 y 3 años en 2026.
- Ampliación de la edad de vacunación frente al VPH hasta los 21 años.
- En población adulta, adelanto de la vacuna neumococo conjugado hasta los 80 años (antes, 76), y mantenimiento del herpes zóster a los 65 con rescate de 66 y 67.
Navarro ha defendido que seguir ampliando coberturas es una inversión sanitaria eficiente para prevenir enfermedad y hospitalizaciones, con impacto directo en el uso de recursos asistenciales.
Preguntas sobre la vacuna del rotavirus
¿Cuándo empieza la vacuna del rotavirus gratis en Málaga?
Desde febrero de 2026, dentro del calendario del SAS, según la información facilitada por la Junta.
¿A qué edad se pone la vacuna del rotavirus?
Con dos dosis, a los 2 meses y a los 4 meses.
¿Cuánto ahorran las familias en Málaga con la vacuna del rotavirus?
La Junta estima 2 millones de euros de ahorro en la provincia; por niño, se evita un coste aproximado de 140 a 190 euros por la pauta completa.
