La venta de vivienda en Málaga firma en 2025 el tercer mejor año de su historia por el tirón de la obra nueva

La compraventa de viviendas en Málaga ha seguido firmando un altísimo ritmo de actividad en 2025, con un total de 36.806 operaciones y un 4,2% de incremento sobre las cifras del ejercicio anterior. Los bajos tipos de interés aplicados por el Banco Central Europeo (BCE) continúan impulsando mercado, con la obra nueva como gran protagonista. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segmento de casas de nueva construcción es así el principal responsable de la subida (las ventas han aumentado un 10,7% hasta las 12.015 unidades) frente a un canal de segunda mano más contenido, que eleva sus cifras un 1,3% (24.791).

La entrega de los pisos de las nuevas promociones que se están construyendo en los últimos años explica esta tendencia, pese a que la segunda mano sigue teniendo el peso mayoritario de las operaciones. En años anteriores, la vivienda usada representaba más del 80% de las ventas, una tasa que en 2025 está en el 67%. Se confirma un mayor protagonismo de la vivienda nueva en el mercado, que representa ahora el 33% de las operaciones realizadas en la provincia.

De hecho, Málaga es la tercera provincia de España en venta de casas nuevas tras Madrid (17.823) y Barcelona (14.339), y superando a Alicante (10.716), que es cuarta, a Sevilla (7.182), quinta, y a Valencia (6.776), sexta, según el INE.

El tercer mejor dato de la serie histórica

El nivel de venta de viviendas en Málaga continúa marcando así cifras muy significativas. En 2022 se hubo 41.631 compraventas, un nivel que no se veía en la provincia desde el boom inmobiliario (el récord está en las 42.386 que se vendieron en 2007). La de 2024 ha sido así la tercera cifra más alta de la serie histórica del INE, que arranca hace 19 años.

Por provincias, Madrid (77.229), Barcelona (73.412), Alicante (54.767) y Valencia (41.553) han encabezado el ranking español de ventas en 2025, con Málaga en la quinta posición. En España, las cifras de ventas de viviendas han alcanzado las 714.237 unidades (en su caso el dato más alto desde 2007), con un incremento interanual del 11,5%.

Construcción de nuevas viviendas en la zona de Teatinos / Álex Zea

El 61% de las compras en Málaga, con hipoteca

Si se comparan los datos de venta de viviendas con los de hipotecas firmadas (han sido más de 22.570 en Málaga, un dato publicado ayer jueves por el INE), se comprueba que el 61% de las adquisiciones de casas en la provincia han sido a través de financiación bancaria.

Se confirma también así, por otro lado, la importancia del perfil de clientes de alto poder adquisitivo e inversor, muchos de ellos extranjeros, que no necesitan de financiación para adquirir vivienda y pagan la adquisición el contado (representarían el otro 39% de las operaciones).

Los precios seguirán al alza

Las ventas de casas, en general, repuntan porque el acceso al crédito hipotecario es ya más fácil aunque el efecto negativo para el comprador es que el precio de la vivienda, que está en niveles récord, proseguirá su escalada en este 2026, aunque de forma más contenida. Así lo piensan los diferentes portales inmobiliarios y tasadoras, que prevén también que el número de compraventas de viviendas se normalice, tras cerrar España el año anterior como el mejor por número de operaciones desde 2007.

La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que la persistente escasez de oferta a precios competitivos seguirá actuando como un "freno estructural" del mercado y presionando al alza los precios, lo que llevará a parte de la demanda a aplazar su decisión de compra, pese a que en muchos casos las cuotas hipotecarias siguen siendo inferiores al coste del alquiler.

Por su parte, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha expuesto que el déficit de vivienda ha provocado que el crecimiento del número de compraventas se haya suavizado desde antes del verano y considera que en los primeros compases del año muy posiblemente se mantenga esta tendencia, con incrementos en operaciones. a sostenida el parque residencial.

En Pisos.com, su director de estudios de pisos.com, Ferran Font, afirma: "De cara a 2026, todo apunta a una moderación en el ritmo de crecimiento de las transacciones, en línea con una cierta normalización del ciclo. Sin embargo, el desequilibrio estructural entre oferta y demanda seguirá presionando los precios al alza, aunque previsiblemente con incrementos más contenidos que en los últimos ejercicios".

Necesidad de aumentar la oferta

A su juicio, la clave estará en el lado de la oferta. "Sin consensos regulatorios estables y políticas de medio y largo plazo que faciliten la producción de vivienda, tanto en venta como especialmente en alquiler, será difícil corregir el déficit estructural existente. Solo aumentando de forma sostenida el parque residencial podrá mejorar la accesibilidad y reducirse la tensión en precios. En definitiva, 2025 confirma la fortaleza del mercado inmobiliario español. El reto ahora no es crecer más, sino crecer mejor y con mayor equilibrio", ha añadido Font.

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) consideran que el incremento de la oferta para mejorar la accesibilidad, especialmente para los colectivos más vulnerables, es la "asignatura pendiente" de este 2025.