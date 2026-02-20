Viñeros, entre silencio y horquillas: la Semana Santa se anuncia en el Centro de Málaga

20:56 del viernes 20 de febrero y ya hay gente a las puertas de la Catedral de Málaga esperando la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros en su recorrido procesional de vuelta hasta su templo.

Hay que tener cuidado al andar por las calles del centro de Málaga. La cera derramada por las velas mancha el suelo por donde ya ha pasado la procesión de manera solemne.

Dentro de la Catedral, el barullo de gente no cesa. Personas curiosas hacen cola para ver qué está ocurriendo detrás de las puertas de la Santa Iglesia. Algunas no respetan el silencio solemne del Vía Crucis, siendo reprendidas por quienes sí quieren escuchar la santa celebración.

Devoción por Viñeros en un año especial: 50 aniversario

El Nazareno de Viñeros se rinde ante la mirada de sus hermanos y fieles. Una estampa que evidencia la gran devoción de los malagueños por esta hermandad, que celebra el 50 aniversario de la bendición de esta imagen.

Aumenta el silencio conforme el Nazareno se hace paso por la Santa Iglesia Catedral. El olor a incienso y el sonido de la campana llenan todos los rincones de una celebración marcada por las ganas de Semana Santa.

Cuenta atrás cofrade: quedan 37 días

Quedan 37 días para que comience la semana más esperada por los cofrades y en Málaga ya se respira ilusión.

Son las 21:28 y el número de personas que esperan al Nazareno de Viñeros se multiplica hasta dejar la entrada por calle Císter poco transitable. Málaga tiene ganas de Semana Santa y este Vía Crucis es solo el adelanto de lo que empezará el Domingo de Ramos.

Traslado Jesús Nazareno de Viñeros / Eduardo Nieto / LMA

El Señor abandona la Catedral: suena el solo de corneta

Se hace el silencio. El Señor abandona la Catedral ante cientos de fieles que esperan expectantes el sonido de las cornetas. Y suena, al fin, el solo de corneta.

La Agrupación Musical San Lorenzo Mártir pone el broche a una procesión que comienza su recogida por un recorrido de lo más singular.

A las 22:09, el Nazareno de Viñeros hace su entrada en calle Salinas, una vía en la que las personas solo caben en fila de uno. Lo mismo ocurre en su contigua, calle Fresca, donde la gente se agrupa solo en un lado por la incertidumbre de saber si el trono pasará o no.

Horquillas y tradición recuperada tras dos siglos

Los hombres de trono descansan enganchando las horquillas en las andas, una tradición que se recupera tras dos siglos. El sonido metálico de las horquillas ciñéndose a las barandas se complementa con el de la campana que avisa del descenso.

Bajo la marcha ‘Jesús Sacramentado’, la imagen dobla la esquina hacia calle Fresca. Una elección de recorrido que deja a la imagen dando “pasitos cortos” para no chocar con las paredes. Poco a poco, la imagen consigue salir victoriosa de calle Fresca, no sin antes el suspiro de alivio de sus portadores.

Traslado Jesús Nazareno de Viñeros / Eduardo Nieto / LMA

Una vuelta a casa que abre la puerta a la Semana Santa de Málaga

Una vuelta a casa que abre paso a la Semana Santa de Málaga entre callejones estrechos, pero que no pierde la esencia de una de las celebraciones más importantes para los malagueños.