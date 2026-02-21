Los chiringuitos exigen mejoras en las playas de Málaga y la recuperación del AVE

Torremolinos acogió este viernes la edición número 49 de la feria autonómica del sector de los chiringuitos. Y lo hizo con muchas incertidumbres sobre la mesa. Los empresarios de playas lamentaron que la falta de nuevas infraestructuras haya generado de cara al próximo verano multitud de sombras sobre la calidad del destino Costa del Sol. Así mostraron su preocupación sobre la próxima Semana Santa, auténtico termómetro estival, a raíz de los cuantiosos daños que los temporales de este año han generado en todo el litoral malagueño y exigen asimismo que se agilice la recuperación del AVE entre Málaga y Antequera, que ya arroja «pérdidas millonarias» para toda la provincia y, en especial, la capital.

El sector de los empresarios de playas estuvo ayer arropado, en Torremolinos, por autoridades autonómicas, provinciales y municipales / f.e.

El presidente de la Federación Andaluza y Española de Empresarios de Playas (Faeplayas), Manuel Villafaina, ejerció de anfitrión un año más en un encuentro que en 2027 alcanzará el medio centenar de ediciones y que se ha convertido en un referente nacional, como apostilló la alcaldesa torremolinense, Margarita del Cid, durante el acto de apertura en el Palacio de Congresos de la ciudad andaluza con mayor cupo de alojamientos hoteleros.

Los empresarios de playas exigen la mejora de las infraestructuras y comunicaciones / FERRAN NADEU

"Contra viento y marea"

Tomó la palabra también la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que expresó el apoyo de la Junta, a través del Plan Andalucía Actúa, a un sector «que siempre están luchando contra viento y marea. Lo digo literalmente, porque son ellos los que sufren en primera instancia los efectos de las borrascas». Matizó que son los primeros en esforzarse por «mantener la imagen» del litoral malagueño.

Villafaina y varios de sus directivos territoriales incidieron en presencia de otras autoridades regionales, como la secretaria general para el Turismo de la Junta, Yolanda Aguilar, o el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la necesidad de que se rebaje el tono político en asuntos que debieran considerarse de estado, como son el turismo y la mejora de las infraestructuras y comunicaciones. En este sentido, aún sigue pendiente la mejora de los accesos al aeropuerto, la ampliación de las vías autonómicas que alivien la congestionada A-7 o, directamente en el sector de los chiringuitos, «varios proyectos de estabilización en algunas de las playas más visitadas de la provincia».

La denominada Exposición Profesional de Hostelería y Artículos de Playa, que se esconde tras la nomenclatura de Expoplaya, recibió no sólo a regidores de distintos puntos del litoral malagueño, como el ya reseñado presidente de la Diputación y a su vez alcalde de Rincón de la Victoria o su homólogo en Torrox, Óscar Medina. También hubo representantes municipales de localidades como la granadina Almuñécar o de distintos puntos del litoral gaditano.

Salado califica 2025 de ejercicio «extraordinario para el destino» / Álex Zea

Calidad y sostenibilidad

Yolanda Aguilar, en calidad de responsable autonómica, incidió en la necesidad de apostar de manera decidida por la calidad, sostenibilidad y profesionalidad. Con más de 3.000 profesionales representados en esta feria ya señera, también recordó que 2025 se ha cerrado con más de 30.000 millones de euros de impacto económico generado en la región, dentro del sector turístico, y una media de 480.000 personas ocupadas.

Por su parte, Salado calificó 2025 de ejercicio «extraordinario para el destino». Sólo de junio a agosto se recibieron 6,23 millones de turistas en la Costa del Sol, un 1,12% más que en el periodo estival anterior. Y generaron casi 9.000 millones de euros, cerca de un 2% más que en 2024.