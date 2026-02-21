Fallece en Málaga el sacerdote Manuel Ángel Santiago, párroco de Los Mártires y San Juan, a los 67 años

Málaga llora el fallecimiento de Manuel Ángel Santiago Gutiérrez, sacerdote diocesano y actual vicario episcopal para el Laicado, quien en los últimos años ejercía como párroco de la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y de la Parroquia de San Juan Bautista. Tenía 67 años y no padecía problemas de salud, por lo que su muerte ha causado una profunda conmoción entre fieles, cofrades y compañeros del clero.

A consecuencia de esta inesperada pérdida, queda suspendido el VII Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Columna, previsto para las 20.30 horas en la parroquia de Los Santos Mártires.

El velatorio tendrá lugar en la parroquia de Los Mártires y la hora del entierro está aún por determinar.

Una vida entregada al ministerio

Nacido en diciembre de 1958, Manuel Ángel Santiago fue ordenado sacerdote en 1990. Tras su ordenación completó su formación en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se licenció en Teología Dogmática.

A su regreso a la diócesis inició una intensa trayectoria pastoral. Fue párroco de San Juan de la Cruz de Málaga entre 1991 y 1994 y, en esos mismos años, ejerció como consiliario del Secretariado de Pastoral Juvenil. Desde octubre de 1993 formó parte del equipo sacerdotal colaborador de los formadores del Seminario Menor.

Entre 1994 y 1997 desempeñó la responsabilidad de vicerrector, formador y secretario de estudios del Seminario, una etapa decisiva dedicada a la formación de futuros sacerdotes. Durante ese periodo también fue vicario parroquial en Las Flores y el Buen Pastor.

Posteriormente fue nombrado párroco de Nuestra Señora del Rosario, en Fuengirola, donde permaneció hasta agosto de 2003. En años posteriores sirvió como párroco de Santa Ana y San Joaquín y de San Francisco Javier, hasta asumir finalmente la responsabilidad de Los Santos Mártires y San Juan Bautista, en pleno corazón de Málaga.

Impulsor del laicado y del mundo cofrade

Cabe destacar su labor como delegado de Hermandades y Cofradías, desde donde trabajó por fortalecer la comunión entre las corporaciones y la vida diocesana, fomentando una vivencia auténtica de la fe en el seno de las cofradías.

En 2020 fue designado vicario episcopal para el Laicado, una vicaría que integra delegaciones como Hermandades y Cofradías, Apostolado Seglar, Infancia y Juventud, Catequesis, Pastoral Vocacional, Pastoral Universitaria y Pastoral Familiar. Desde esa responsabilidad impulsó el trabajo coordinado y el acompañamiento cercano a las distintas realidades eclesiales de la diócesis.

En una entrevista concedida a DiócesisMálaga, al ser preguntado por cómo le gustaría morir, respondía con serenidad: «Pues como Dios quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Él lo hizo todo bien, incluso la muerte. (…) La respuesta interior como cristiano siempre ha sido la misma, antes y ahora: en el nombre del Señor y reconciliado con Él y el mundo».