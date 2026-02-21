Un incendio en Málaga deja una vivienda afectada y un gato fallecido

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga capital han intervenido en la mañana de este sábado en la extinción de un incendio en una vivienda ubicada en la calle Debla, en el distrito de Cruz del Humilladero, en el que la casa ha quedado afectada y un gato ha fallecido.

Fuego en la cocina

En cuanto a la resolución del suceso, han informado de que el fuego se ha originado en la cocina de la vivienda y que este se ha propagado al resto de la vivienda, que se ha visto afectada por el humo. Finalmente, y si bien no se han registrado daño personales, en el incendio ha fallecido un gato.

Tras recibir la alarma por el incendio, los bomberos se han desplazado hasta el lugar con dos autobombas, dos vehículos ligeros y una escala procedentes del parque Central.